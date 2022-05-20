Водителям объяснили, почему не стоит заправлять авто "до полного"

Почему нельзя заправлять полный бак

Часто автомобилисты ждут того момента, когда пистолет на АЗС "отстреливает" из-за срабатывания защитной системы. Однако после этого они все равно пытаются настойчиво слить оставшееся в бак топливо, удерживая спусковой крючок.

Как известно, пистолет "выстреливает" лишь в двух случаях - когда бак полностью наполнен, или же когда в него залит необходимый объем топлива на установленную сумму.

Когда водитель заправляет полный бак, то срабатывание автоматики выполняется тогда, когда топливо достигает установленного на пистолете специального датчика. Обычно после "выстреливания" многие автолюбители продолжают держать пистолет, надеясь, что немного топлива получится налить впрок.

Как оказалось, лучше этого не делать, ведь такая попытка сэкономить может в дальнейшем стать причиной больших финансовых затрат.

Как это может навредить автомобилю

Когда водитель пытается заправить автомобиль до краев, то для современных автомобилей это может обернуться дорогостоящим ремонтом. Все потому, что в них есть особая система, не дающая парам топлива покидать бак и проникать в другие места.

Если залить топливо до максимально возможного объема, то топливо может оказаться в тех местах, где ему находиться не следует. Из-за этого появляются различные неисправности, которые могут обойтись в немалую сумму.

Также стоит отметить, что чем больше груза везет автомобиль, тем больше он расходует топлива. Лучше убрать из багажника ненужные вещи, которые почему-то возят многие водители.