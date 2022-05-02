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Каким бензином категорически нельзя заправлять автомобиль: угробите свою машину

Новина українською →
Понедельник 02 мая 2022 22:05
Каким бензином категорически нельзя заправлять автомобиль: угробите свою машину Фото: Каким бензином категорически нельзя заправлять автомобиль (УНИАН)
Автор: Анна Шиканова

Каждый автомобиль заправляется той маркой и тем видом бензина, которые указывает производитель. Если заправить чем-то другим, то это может иметь серьезные последствия для вашего железного друга.

Каким бензином категорически нельзя заправлять автомобиль – читайте ниже.

Заправка автомобиля не тем бензином случается крайне редко. И обычно причин тому немного: неопытность владельца машины, ошибка на заправке или же объективная необходимость – нет нужной марки, а машина уже встала.

Залить дизель в машину на бензине

В такой ситуации нужно немедленно заглушить двигатель. Если мотор будет работать, то он выработает остатки бензина и заглохнет, а потом просто не заведется – не сможет переварить дизель.

Время работы двигателя напрямую зависит от того, сколько оставалось бензина в баке и сколько дизеля было залито.

Однако, есть нюанс. При соотношении бензин/дизель 3/1 на старых моделях двигателей с карбюратором – автомобиль сохраняет возможность передвижения на небольших (до 70 км/в час) скоростях. Такая работа сопровождается детонацией, рывками при разгоне и низкой тяге. В лучшем случае грозит закоксовка камеры сгорания.

Более современные авто не смогут работать даже при примеси 10% соляры. Электроника просто выключит зажигание, топливные форсунки быстро забьются и это усложнит работу мотора и тот заглохнет.

В карбюраторном моторе нужно слить топливную смесь, залить хороший бензин и добавить его непосредственно в карбюратор. А потом проверить свечи и очистить их от нагара. С современными двигателями придется обращаться в сервисный центр.

Залить бензин в авто на дизеле

Принцип работы такого мотора отличается, в нем нет свечей зажигания и нормальное воспламенение невозможно. А значит, оно произойдет раньше и это приведет к смещению фаз и сильной детонации, которая может нарушить работу цилиндропоршневой группы.

В дизельном моторе питание осуществляется с помощью топливного насоса высокого давления либо насос-форсунок, где соляра является смазкой. А работа на бензине или смеси солярки с бензином чревата капитальным ремонтом.

Залить высокооктановое топливо в авто на бензине

Е-85 – это смесь 85% денатурированного этанола и 15% присадок с добавлением бензина. Октановое число такого топлива превышает 100-150 единиц. Последствия такой ошибки могут быть разные и зависят от типа двигателя.

Для современных моторов с инжекторной системой при непродолжительной эксплуатации и без сильных нагрузок на Е-85 серьезных последствий не будет.

Если же мотор был разработан 10-15 лет назад, то возможно прогорание клапанов и поршней из-за раннего зажигания. Более старая электроника не позволить скорректировать параметры работы и приведет к быстрому повреждению.

Напомним, ранее мы писали о том, в Кабинете министров пообещали за неделю ликвидировать дефицит топлива.

А также рассказывали о том, эксперт указал на причины "дефицита" топлива в Украине.

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Автомобильное движение авто бензин
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