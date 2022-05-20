Водіям пояснили, чому не варто заправляти авто "до повного"

Чому не можна заправляти повний бак

Часто автомобілісти чекають того моменту, коли пістолет на АЗС "відстрілює" через спрацювання захисної системи. Однак після цього вони все одно намагаються наполегливо злити паливо, що залишилось в бак, утримуючи спусковий гачок.

Як відомо, пістолет "вистрілює" лише в двох випадках - коли бак повністю наповнений, або ж коли в нього залитий необхідний обсяг палива на встановлену суму.

Коли водій заправляє повний бак, то спрацьовування автоматики виконується тоді, коли паливо досягає встановленого на пістолеті спеціального датчика. Зазвичай після "вистрілювання" чимало автолюбителів продовжують тримати пістолет, сподіваючись, що трохи палива вийде налити про запас.

Як виявилось, краще цього не робити, адже така спроба заощадити може надалі стати причиною великих фінансових витрат.

Як це може нашкодити автомобілю

Коли водій намагається заправити автомобіль по вінця, то для сучасних автомобілів це може обернутися дорогим ремонтом. Все тому, що в них є особлива система, що не дає парам палива залишати бак і проникати в інші місця.

Якщо ж залити паливо до максимально можливого обсягу, то паливо може виявитися в тих місцях, де йому перебувати не слід. Через це з'являються різні несправності, які можуть обійтись в чималу суму.

Також варто зазначити, що чим більше вантажу везе автомобіль, тим більше він витрачає пального. Краще прибрати з багажника непотрібні речі, які чомусь возять багато водіїв.