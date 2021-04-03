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Водителям объяснили, почему права могут неправильно отображаться в "Дії": что делать

Автор: Владимир Костырин

Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства могут не отображаться в мобильном приложении "Дія", и на документе иногда можно увидеть не свое фото. Но ситуацию легко поправить.

Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД на странице в Facebook.

Дело в том, что Центры "подтягивают" снимок автовладельца из Единого государственного демографического реестра.

"Поэтому иногда такие, на первый взгляд, странные, но очень забавные ситуации, случаются", - отмечается в сообщении.

В таких случаях рекомендуется пройти верификацию в "Электронном кабинете водителя" на сайте Главного сервисного центра МВД (по этой ссылке), чтобы ваше фото отобразилось.

Какой механизм верификации:

  1. сперва нужно авторизоваться,
  2. затем заполнить все поля необходимыми данными,
  3. загрузить файл с изображением обеих сторон документа в формате ".jpg",
  4. и отправить электронное заявление в сервисный центр МВД для обработки.

После обработки админами такого запроса, документы должны появиться в "Электронном кабинете водителя" и в приложении "Дія".

Впрочем, признали в ведомстве, не всегда данные есть в базе, и тогда водителя могут позвать в сервисный центр.

Напомним, что цифровые водительские права в приложении "Дія" приравняли к бумажным. Такое решение приняла Верховная Рада в феврале 2021 года.

Также мы писали о том, что с 6 апреля украинцы будут сдавать на права по новым правилам.

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