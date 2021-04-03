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Водіям пояснили, чому права можуть неправильно відображатися в "Дії": що робити

Автор: Володимир Костирін

Водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можуть не відображатися в мобільному додатку "Дія", і на документі іноді можна побачити не своє фото. Але ситуацію легко виправити.

Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС на сторінці в Facebook.

Річ у тім, що Центри "підтягують" знімок автовласника з Єдиного державного демографічного реєстру.

"Тому інколи такі, на перший погляд, дивні, але дуже кумедні ситуації трапляються", - зазначається в повідомленні.

У таких випадках рекомендується пройти верифікацію в "Електронному кабінеті водія" на сайті Головного сервісного центру МВС (за цим посиланням), щоб ваше фото відобразилося.

Який механізм верифікації:

  1. спершу потрібно авторизуватися,
  2. потім заповнити всі поля необхідними даними,
  3. завантажити файл із зображенням обох сторін документа в форматі ".jpg",
  4. та відправити електронну заяву до сервісного центру МВС для обробки.

Після обробки адмінами такого запиту документи повинні з'явитися в "Електронному кабінеті водія" і в додатку "Дія".

Втім, у відомстві визнали, що не завжди дані є в базі, і тоді водія можуть покликати до сервісного центру.

Нагадаємо, що цифрові водійські права в додатку "Дія" прирівняли до паперових. Таке рішення ухвалила Верховна Рада в лютому 2021 року.

Також ми писали про те, що з 6 квітня українці будуть здавати на права за новими правилами.

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