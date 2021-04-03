Водіям пояснили, чому права можуть неправильно відображатися в "Дії": що робити

Річ у тім, що Центри "підтягують" знімок автовласника з Єдиного державного демографічного реєстру.

"Тому інколи такі, на перший погляд, дивні, але дуже кумедні ситуації трапляються", - зазначається в повідомленні.

У таких випадках рекомендується пройти верифікацію в "Електронному кабінеті водія" на сайті Головного сервісного центру МВС (за цим посиланням), щоб ваше фото відобразилося.

Який механізм верифікації:

спершу потрібно авторизуватися, потім заповнити всі поля необхідними даними, завантажити файл із зображенням обох сторін документа в форматі ".jpg", та відправити електронну заяву до сервісного центру МВС для обробки.

Після обробки адмінами такого запиту документи повинні з'явитися в "Електронному кабінеті водія" і в додатку "Дія".

Втім, у відомстві визнали, що не завжди дані є в базі, і тоді водія можуть покликати до сервісного центру.