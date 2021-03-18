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Украинцы будут сдавать на права по-новому: что изменится для водителей

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 17:02
Украинцы будут сдавать на права по-новому: что изменится для водителей Украинские водители будут сдавать на права по-новому (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Будущие украинские водители будут сдавать экзамены для получения водительских удостоверений по новым правилам. Изменения начнут действовать уже с 6 апреля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении официального сайта Главного сервисного центра МВД.

В ведомстве отметили, что все изменения в теоретических экзаменах также будут внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения, что размещен на сайте сервисного центра.

Что изменится для водителей

В обновленной части теории будет внесен ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители.

"Это поможет новичкам оперативнее принимать правильные решения за рулем автомобиля. Все билеты будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие - устранены", - пишут в МВД.

Отмечается также, что сервисные центры МВД и в дальнейшем будут собирать предложения к вопросам из:

  • правил дорожного движения;
  • строения и эксплуатации транспортных средств;
  • основ безопасного вождения;
  • основ права в области дорожного движения;
  • оказания первой медицинской помощи.

Напомним, что цифровые водительские права в приложении "ДіЯ" приравняли к бумажным.

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