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Цифровые водительские права в приложении "Дія" приравняли к бумажным

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 18:55
Цифровые водительские права в приложении "Дія" приравняли к бумажным Фото: цифровые права (thedigital.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада Украины приравняла цифровые водительские права в приложении "Дія" к бумажным. Соответствующая норма есть в принятых сегодня изменениях в закон о дорожном движении.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства цифровой трансформации.

Сообщается, что теперь водитель может предъявлять электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования (ОСАГО) полицейским для удостоверения своей личности и права на вождение.

"Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

Также в министерстве отмечают, что недавно Рада в первом чтении рассмотрела законопроект, которым предлагается приравнять цифровые паспорта в приложении "Дія" к бумажным. После принятия этого закона Украина станет первой страной в мире, где юридическая сила цифровых паспортов будет признана на законодательном уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ужесточили наказание за пьяное вождение.

Кроме того, стало известно, что штрафы для пешеходов превысят 800 гривен. РБК-Украина писало, за какие нарушения им может грозить такое наказание.

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