Водителям объяснили, почему права могут неправильно отображаться в "Дії": что делать

Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства могут не отображаться в мобильном приложении "Дія", и на документе иногда можно увидеть не свое фото. Но ситуацию легко поправить.

Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД на странице в Facebook .

Дело в том, что Центры "подтягивают" снимок автовладельца из Единого государственного демографического реестра.

"Поэтому иногда такие, на первый взгляд, странные, но очень забавные ситуации, случаются", - отмечается в сообщении.

В таких случаях рекомендуется пройти верификацию в "Электронном кабинете водителя" на сайте Главного сервисного центра МВД (по этой ссылке), чтобы ваше фото отобразилось.

Какой механизм верификации:

сперва нужно авторизоваться, затем заполнить все поля необходимыми данными, загрузить файл с изображением обеих сторон документа в формате ".jpg", и отправить электронное заявление в сервисный центр МВД для обработки.

После обработки админами такого запроса, документы должны появиться в "Электронном кабинете водителя" и в приложении "Дія".

Впрочем, признали в ведомстве, не всегда данные есть в базе, и тогда водителя могут позвать в сервисный центр.