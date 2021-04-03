Водителям объяснили, почему права могут неправильно отображаться в "Дії": что делать
Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства могут не отображаться в мобильном приложении "Дія", и на документе иногда можно увидеть не свое фото. Но ситуацию легко поправить.
Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД на странице в Facebook.
Дело в том, что Центры "подтягивают" снимок автовладельца из Единого государственного демографического реестра.
"Поэтому иногда такие, на первый взгляд, странные, но очень забавные ситуации, случаются", - отмечается в сообщении.
В таких случаях рекомендуется пройти верификацию в "Электронном кабинете водителя" на сайте Главного сервисного центра МВД (по этой ссылке), чтобы ваше фото отобразилось.
Какой механизм верификации:
- сперва нужно авторизоваться,
- затем заполнить все поля необходимыми данными,
- загрузить файл с изображением обеих сторон документа в формате ".jpg",
- и отправить электронное заявление в сервисный центр МВД для обработки.
После обработки админами такого запроса, документы должны появиться в "Электронном кабинете водителя" и в приложении "Дія".
Впрочем, признали в ведомстве, не всегда данные есть в базе, и тогда водителя могут позвать в сервисный центр.
Напомним, что цифровые водительские права в приложении "Дія" приравняли к бумажным. Такое решение приняла Верховная Рада в феврале 2021 года.
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