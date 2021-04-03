Водіям пояснили, чому права можуть неправильно відображатися в "Дії": що робити
Водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можуть не відображатися в мобільному додатку "Дія", і на документі іноді можна побачити не своє фото. Але ситуацію легко виправити.
Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС на сторінці в Facebook.
Річ у тім, що Центри "підтягують" знімок автовласника з Єдиного державного демографічного реєстру.
"Тому інколи такі, на перший погляд, дивні, але дуже кумедні ситуації трапляються", - зазначається в повідомленні.
У таких випадках рекомендується пройти верифікацію в "Електронному кабінеті водія" на сайті Головного сервісного центру МВС (за цим посиланням), щоб ваше фото відобразилося.
Який механізм верифікації:
- спершу потрібно авторизуватися,
- потім заповнити всі поля необхідними даними,
- завантажити файл із зображенням обох сторін документа в форматі ".jpg",
- та відправити електронну заяву до сервісного центру МВС для обробки.
Після обробки адмінами такого запиту документи повинні з'явитися в "Електронному кабінеті водія" і в додатку "Дія".
Втім, у відомстві визнали, що не завжди дані є в базі, і тоді водія можуть покликати до сервісного центру.
Нагадаємо, що цифрові водійські права в додатку "Дія" прирівняли до паперових. Таке рішення ухвалила Верховна Рада в лютому 2021 року.
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