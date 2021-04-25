Права не отображаются в "Дії": водителям рассказали, что нужно делать

Итак. Для того, чтобы документы отображались в "Дії", нужно пройти верификацию в кабинете водителя, и отправить файл с изображением обеих сторон документа в сервисный центр МВД для обработки.

Соответственно, алгоритм действий таков:

авторизоваться в кабинете водителя;

заполнить все поля необходимыми данными;

скачать файл с изображением обеих сторон документа в формате .jpg;

отправить электронное заявление в сервисный центр МВД для обработки.

Администраторы сразу обработают запросы и документы появится в электронном кабинете водителя в "Дії".

Что делать, если отсутствует фотография в удостоверении водителя?

Бывает, что заявление на верификацию успешно обработано, но в приложении "Дія" в удостоверении водителя фотография не появилась. В МВД советуют удалить и повторно загрузить приложение на смартфон.

Если после этого оцифрованное фото не погрузилось, то оно отсутствует в реестрах.

Поэтому необходимо обменять имеющееся водительское удостоверение в любом территориальном сервисном центре МВД.

Основные причины отказов в верификации: