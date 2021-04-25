Права не отображаются в "Дії": водителям рассказали, что нужно делать

Бывают случаи, когда водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства не всегда отражаются в приложении "Дія".
Как это исправить, рассказали на официальной Facebook-странице Главного сервисного центра МВД.
Итак. Для того, чтобы документы отображались в "Дії", нужно пройти верификацию в кабинете водителя, и отправить файл с изображением обеих сторон документа в сервисный центр МВД для обработки.
Соответственно, алгоритм действий таков:
Администраторы сразу обработают запросы и документы появится в электронном кабинете водителя в "Дії".
Бывает, что заявление на верификацию успешно обработано, но в приложении "Дія" в удостоверении водителя фотография не появилась. В МВД советуют удалить и повторно загрузить приложение на смартфон.
Если после этого оцифрованное фото не погрузилось, то оно отсутствует в реестрах.
Поэтому необходимо обменять имеющееся водительское удостоверение в любом территориальном сервисном центре МВД.
Основные причины отказов в верификации:
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