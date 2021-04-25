Права не відображаються в "Дії": водіям розповіли, що потрібно робити

Бувають випадки, коли водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не завжди відображаються в додатку "Дія".
Як це виправити, розповіли на офіційній Facebook-сторінці Головного сервісного центру МВС.
Отже. Для того, щоб документи відображалися в "Дії", потрібно пройти верифікацію в кабінеті водія, і відправити файл із зображенням обох сторін документа в сервісний центр МВС для обробки.
Відповідно, алгоритм дій такий:
Адміністратори відразу опрацюють запити і документи з'являться в електронному кабінеті водія в "Дії".
Буває, що заява на верифікацію успішно оброблена, але в додатку "Дія" в посвідченні водія фотографія не з'явилася. У МВС радять видалити і повторно завантажити додаток на смартфон.
Якщо після цього оцифроване фото не завантажилося, то воно відсутнє в реєстрах.
Тому необхідно обміняти наявне водійське посвідчення в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС.
Основні причини відмов у верифікації:
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