Права не відображаються в "Дії": водіям розповіли, що потрібно робити

Отже. Для того, щоб документи відображалися в "Дії", потрібно пройти верифікацію в кабінеті водія, і відправити файл із зображенням обох сторін документа в сервісний центр МВС для обробки.

Відповідно, алгоритм дій такий:

авторизуватися в кабінеті водія;

заповнити всі поля необхідними даними;

завантажити файл із зображенням обох сторін документа в форматі .jpg;

надіслати електронну заяву в сервісний центр МВС для обробки.

Адміністратори відразу опрацюють запити і документи з'являться в електронному кабінеті водія в "Дії".

Що робити, якщо відсутня фотографія в посвідченні водія?

Буває, що заява на верифікацію успішно оброблена, але в додатку "Дія" в посвідченні водія фотографія не з'явилася. У МВС радять видалити і повторно завантажити додаток на смартфон.

Якщо після цього оцифроване фото не завантажилося, то воно відсутнє в реєстрах.

Тому необхідно обміняти наявне водійське посвідчення в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС.

Основні причини відмов у верифікації: