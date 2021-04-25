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Права не відображаються в "Дії": водіям розповіли, що потрібно робити

Автор: Styler

Бувають випадки, коли водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не завжди відображаються в додатку "Дія".

Як це виправити, розповіли на офіційній Facebook-сторінці Головного сервісного центру МВС.

Отже. Для того, щоб документи відображалися в "Дії", потрібно пройти верифікацію в кабінеті водія, і відправити файл із зображенням обох сторін документа в сервісний центр МВС для обробки.

Відповідно, алгоритм дій такий:

  • авторизуватися в кабінеті водія;
  • заповнити всі поля необхідними даними;
  • завантажити файл із зображенням обох сторін документа в форматі .jpg;
  • надіслати електронну заяву в сервісний центр МВС для обробки.

Адміністратори відразу опрацюють запити і документи з'являться в електронному кабінеті водія в "Дії".

Що робити, якщо відсутня фотографія в посвідченні водія?

Буває, що заява на верифікацію успішно оброблена, але в додатку "Дія" в посвідченні водія фотографія не з'явилася. У МВС радять видалити і повторно завантажити додаток на смартфон.

Якщо після цього оцифроване фото не завантажилося, то воно відсутнє в реєстрах.

Тому необхідно обміняти наявне водійське посвідчення в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС.

Основні причини відмов у верифікації:

  • некоректно заповнена заява на верифікацію (невірно заповнені необхідні поля, додані неякісні скан-копії або файли не тих документів);
  • спроба верифікувати підроблений документ;
  • інформація в документах не збігається з даними в державних реєстрах (наприклад, ви змінили прізвище / місце реєстрації, але не поміняли водійське посвідчення та / або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу);
  • документа заявника, який потребує верифікації, немає в державному реєстрі (наприклад, це може стосуватися окремих документів, виданих до 2013 року);
  • подання документів іншої особи (наприклад, чоловік здійснює з власного електронного кабінету водія спробу верифікувати дані для дружини).

Раніше ми писали, що українських автомобілістів хочуть обкласти новим податком.

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