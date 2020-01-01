Водители могут "влететь" на 50 тыс. грн: новые штрафы уже действуют

С 1 декабря 2020 года на территории Украины начали действовать новые штрафные санкции для водителей транспортных средств, которые ездят в состоянии алкогольного, наркотического, или иного опьянения.

Если правоохранители обнаружат за рулем водителя с признаками опьянения и это подтвердится, то нарушителю придется заплатить от 17 до 34 тысяч гривен. Кроме того, такого человека лишат прав на срок до 3 лет.

При повторном правонарушении водителю грозит уже более существенный штраф в размере 51 тысячи гривен. При этом в состоянии опьянения юридически будет считаться уголовным проступком с упрощенным досудебным расследованием.

Это означает, что правоохранители могут задержать провинившегося на 72 часа, в случае, если он оказывает сопротивление или пытается сбежать. Также может быть задержание на 24 часа за попытку нетрезвого человека причинить вред себе или окружающим.

Стоит отметить, что к категории проступков также относятся и другие преступления, включая мошенничество, незаконные действия с наркотиками без цели их дальнейшей продажи, хулиганство и неквалифицированные кражи.

Ранее сообщалось о том, что в 2020 году украинские водители смогут ездить без классических прав. Вместо физических документов можно будет использовать мобильное приложение "Дія", в котором будут электронные версии прав и техпаспорта.