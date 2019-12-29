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У "евробляхеров" могут возникнуть новые неприятности: что произошло

STYLERЖизнь    29.12.2019 - 17:49
У "евробляхеров" могут возникнуть новые неприятности: что произошло
Евробляхи в Украине (Фото: коллаж РБК-Украина)

Эксперт поделился своим мнением касательно отсрочки штрафов

Штрафы для "евробляхеров" отсрочили, однако является ли это положительным моментом - вопрос, по мнению экспертов, спорный. Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что нет никаких гарантий, что они не попросят еще больших уступок через полгода.

"Те, кто хотел растаможиться, уже это сделал, когда закон это позволял. А постоянно идти на уступки - это продолжать увеличивать экологическую проблему. Очень многие автомобили на еврономерах не имеют права передвигаться по дорогам Европы, откуда их привезли", - сказал Руслан Соболь.

У &quot;евробляхеров&quot; могут возникнуть новые неприятности: что произошлофото: Коллаж РБК-Украина

Также эксперт отметил, что с достижением определенного возраста в Европе положено сдавать автомобиль на утилизацию, однако некоторые продают их украинцам из-за чего они приносят больше вреда по экологическим стандартам.

Напомним, что планируется снизить порог превышения скорости движения, после которой наступает административная ответственности с 20 до 10 км.

А управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения предлагается не относить к уголовным проступкам, но если был совершен наезд под влиянием алкоголя или наркотиков – то ответственность и наказание будут строже.

Также мы писали, что в данное время водители могут оформить страховой полис в электронном формате. Действительность документа патрульная полиция может проверить с помощью QR-кода.

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