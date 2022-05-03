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Водителей начали "кидать" на бензин: распространенные схемы и как не стать жертвой мошенников

В Украине активизировались мошенники из-за нехватки бензина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Из-за дефицита бензина в Украине мошенники разработали схемы обмана, чтобы дурачить украинцев, которые охотятся за топливом.

О самых распространенных аферах рассказал на Facebook Сергей Куюн.

Самые популярные схемы развода с бензином

Одной из самых популярных у мошенников схем является обман с талонами на бензин. Не покупайте их с рук!

Из-за ограничения свободной продажи горючего появятся многие объявления о продаже топливных талонов. Это механизм реализации для юридических лиц, покупающих горючее для собственных нужд. Такое явление было очень распространено и до войны. Очень часто такие талоны недействительны, а проверить их можно только на кассе АЗС.

"Бодяга"

Но если раньше бодяги реально достигли неплохих качественных результатов, имея цель обхода налогов, то сейчас вопрос именно в качестве. Сообщается о случаях об остановке машины и серьезные проблемы с двигателем.

Речь идет о мини-НПЗ, которые перерабатывают газовый конденсат из украинских месторождений, добавляя октаноповышающие компоненты. Сейчас стоимость газового конденсата достигает 50 тыс. грн за тонну, что почти соответствует стоимости дизтоплива. Стабильный бензин стоит как товарный – 39–42 грн/л.

Ранее октан повышался с помощью так называемых "растворителей" из Беларуси и России. Рецептуры были разными, в том числе с использованием товарного бензина А-92. Сейчас нет ни растворителей, ни А-92.

В качестве октаноповышающего компонента используется биоэтанол (обезвоженный спирт). Его в достаточно больших количествах производят в Украине.

Не ведитесь на аферы с бензином (фото: ria.com)

Отмечается, что сейчас для производства такого горючего и просто для "бодяги" со спиртом нет всех составляющих. Кроме вышеупомянутых базовых компонентов, это топливо также требует пакет стабилизирующих присадок для предотвращения его быстрой порчи (расслоения). Европейские поставщики подняли цены и пригласили забирать товар самовывозом из Германии.

Важно знать

  • Всегда интересуйтесь, откуда топливо, не торопитесь заправлять полный бак, попробуйте.
  • Не стоит заправлять горючее "спиртовым" бензином, если не собираетесь его быстро использовать.
  • Длительное хранение не желательно.

Читайте также, каким бензином категорически нельзя заправлять автомобиль.

Напомним, ранее мы писали о том, в Кабинете министров пообещали за неделю ликвидировать дефицит топлива.

А также рассказывали о том, эксперт указал на причины "дефицита" топлива в Украине.

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бензин