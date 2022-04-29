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Почему возник ажиотаж на АЗС. Эксперт указал на причины "дефицита топлива"

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Киев, Пятница 29 апреля 2022 14:00
Почему возник ажиотаж на АЗС. Эксперт указал на причины "дефицита топлива" Фото: названы причины искусственного дефицита топлива в Украине (GettyImages)
Автор: Юрий Дощатов

Дефицит топлива на розничном рынке нефтепродуктов в Украине и его активное обсуждение организованы трейдерами искусственно, чтобы сохранить гарантированную высокую прибыль.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Сверхприбыль в военное время

Рябцев считает, что вначале под предлогом ожидаемого дефицита топлива и опасений роста цен трейдеры добились отмены акциза и снижения с 20 до 7% НДС на все виды нефтепродуктов. А после этого якобы убедили власть в необходимости корректировки формулы определения граничных цен, в которой после блокировки портов была увеличена логистическая составляющая.

Сейчас, отметил Рябцев, трейдеры импортируют лишь бензин А-95 Евро5, "превращая его в "именной" по пути от границы до заправки", чтобы продать топливо дороже.

"Трейдеры получают по 8 гривен с каждого литра топлива, пряча основную прибыль в оптовой марже. Причина понятна - на потребителя хотят переложить возмещение убытков от неработающих заправок и уничтоженных врагом нефтебаз. Кстати, интересно узнать, были ли застрахованы хранившиеся нефтепродукты? Нас хотят убедить, что реализуемое на заправках топливо - премиальное, хотя доказать это невозможно, поскольку государство запретило проверки", - рассказывает Рябцев.

У собеседника есть подозрения, что по факту трейдеры привозят "обычный" бензин, затем заливают в цистерну с ним бочку присадок по 20 копеек/литр, рассказывая водителям, что "продают именное топливо с непревзойденными эксплуатационными и экологическими характеристиками".

"В итоге подпадающего под ценовое регулирование "обычного" топлива на заправках якобы нет. А для якобы премиального, отличающегося от "обычного" столовой ложкой присадок, стимулируется ажиотажный спрос", - отметил Геннадий Рябцев.

Что не так с логистикой и хватает ли бензовозов

Эксперт убежден, что бензовозов для увеличения поставок топлива из Европы у трейдеров достаточно, но они их не используют, мотивируя это высокими рисками и бюрократическими проволочками. Действия трейдеров, которые привели к возникновению ажиотажного спроса на заправках, Рябцев считает шантажом, направленным на отмену государственного ценового регулирования.

"После того, как в Верховной раде зарегистрировали законопроект о возврате акциза и НДС, трейдеры сделали вид, что у них не хватает бензовозов, нет запасов, вырос спрос, и нужно ограничивать отпуск топлива в одни руки. Кстати, совершенно незаконно. Но по факту трейдеры умышленно не предпринимают никаких действий, чтобы эффективно использовать весь парк бензовозов, которым они располагают. Их риторика проста: если в правительстве намерены вернуть налоги, то следует отменить ценовые ограничения, иначе топлива никто не получит", - заявил Рябцев.

Слово за государством: условие для трейдеров

В этой ситуации власть должна действовать жестче, считает собеседник.

"Необходимо немедленно собрать трейдеров и сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться. Государство может гарантировать им предельное упрощение всех бюрократических и таможенных процедур, "зеленую улицу" для бензовозов и фиксированную прибыль. Они же обязываются заказывать на европейских заводах и поставлять в Украину нефтепродукты, необходимые не самим трейдерам для получения большей прибыли, а отечественному потребителю", - уверен эксперт

По его словам, потребителям нужен бензин А-92 - топливо №1 для бортовых грузовиков и специальной техники - и сжиженный нефтяной газ, на котором работает весь малый коммерческий транспорт. Если трейдеры на это не пойдут, по мнению Рябцева, в компаниях стоит ввести прямое государственное управление.

Напомним, как писало РБК-Украина, в Киеве и других городах возник дефицит с бензином на АЗС, купить его можно на заправках ряда сетей только по талонам и топливным картам для бизнеса.

Есть перебои и с ДТ. Многие трейдеры ранее установили лимит на продажу бензина и "дизеля" - 10-20 литров за одну заправку авто.

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