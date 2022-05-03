Водіїв почали "кидати" на бензин: поширені схеми і як не стати жертвою шахраїв

Найпопулярніші схеми розводу з бензином

Однією з найпопулярніших у шахраїв схем є обман з талонами на бензин. Не купуйте їх з рук!

Через обмеження вільного продажу пального з'являться багато оголошень про продаж паливних талонів. Це механізм реалізації для юридичних осіб, які купують пальне для власних потреб. Таке явище було дуже поширене і до війни. Дуже часто такі талони недійсні, а перевірити їх можна тільки на касі АЗС.

"Бодяга"

Але якщо раніше бодяги реально досягли непоганих якісних результатів, маючи мету обходу податків, то зараз питання саме в якості. Повідомляється про випадки про зупинку машини і серйозні проблеми з двигуном.

Йдеться про міні-НПЗ, які переробляють газовий конденсат з українських родовищ, додаючи октанопідвищуючі компоненти. Зараз вартість газового конденсату сягає 50 тис. грн за тонну, що майже відповідає вартості дизпалива. Стабільний бензин коштує як товарний-39-42 грн/л.

Раніше октан підвищувався за допомогою так званих "розчинників" з Білорусі та Росії. Рецептури були різними, в тому числі з використанням товарного бензину А-92. Зараз немає ні розчинників, ні А-92.

У якості октанопідвищуючого компонента використовується біоетанол (зневоднений спирт). Його в досить великих кількостях виробляють в Україні.

Не ведіться на афери з бензином (фото: ria.com)

Відзначається, що зараз для виробництва такого пального і просто для "бодяги" зі спиртом немає всіх складових. Крім вищезазначених базових компонентів, це паливо також вимагає пакет стабілізуючих присадок для запобігання його швидкого псування (розшарування). Європейські постачальники підняли ціни і запросили забирати товар самовивозом з Німеччини.

Важливо знати