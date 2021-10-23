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Водитель может получить только устное замечание: в каких случаях действует это правило

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Суббота 23 октября 2021 19:09
Водитель может получить только устное замечание: в каких случаях действует это правило Фото: В каких случаях водитель может получить только устное замечание за нарушение (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Нарушение правил дорожного движения обычно карается штрафом, и полиция выписывает протокол. Однако есть нарушения незначительные и в административном кодексе предусматривается устное предупреждение водителю.

В каких случаях водитель может избежать штрафа и получить только устное предупреждение за нарушение, рассказали в материале Auto.bigmir.

Самые популярные незначительные нарушения ПДД: движение в левой полосе при свободной правой, проезд на пару сантиметров за стоп-линию, отсутствие страхового полиса в автомобиле. Полиция обычно выписывает в таких случаях минимальный штраф.

Однако такие нарушения не несут значительный ущерб, не могут повлечь за собой тяжелые последствия и юристы их квалифицируют как незначительные, хотя в административном кодексе нет разделения на незначительные или малозначительные нарушения. Но такие нарушения ПДД не создают опасность на дороге или аварийную ситуацию.

В КУоАП предусмотрена возможность при малозначительных нарушениях административного характера освободить водителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием – статья 22 КУоАП.

"При малозначительности совершенного административного правонарушения орган (должностное лицо), уполномоченный решать дело, может освободить нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием", - гласит закон.

Стоит отметить, что если водитель получил от полиции устное замечание, то он будет полностью освобожден от правовых последствий за административное правонарушение. И будет считаться, что водитель не привлекался к административной ответственности.

Напомним, ранее мы писали о том, как по звуку автомобиля можно определить неисправность.

А также рассказывали о том, когда в Украине нужно "переобуваться" на зимнюю резину.

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