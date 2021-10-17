Слушаем свой автомобиль: какие звуки расскажут вам о неисправности
Диагностика поломок автомобиля не всегда требует специальных приспособлений. Некоторые поломки имеют свой характерный звук и достаточно внимательно прислушаться, чтобы узнать, с чем нужно бежать в автосервис.
Как звучат разные неисправности автомобиля, рассказали в материале Auto.bigmir.
Диагностировать поломку разных запчастей автомобиля по звуку задача одновременно простая и сложная. Если вы знаете свой автомобиль хорошо и знаете все его звуки, определить неисправность вам будет довольно легко. Любой посторонний или новый звук машины вы услышите сразу.
Какие поломки могут давать различные звуки:
Двигателя
Трансмиссии
Ходовой части
Рулевого управления
Тормозов
Амортизаторов
Выхлопной системы
Какие звуки должны насторожить
- Свист сразу после запуска двигателя и резкого нажатия на газ говорят об износе ремня генератора. Его нужно затянуть или заменить на новый.
- Обрыв ремня ГРМ сопровождается громким металлическом звуком удара. Нужно немедленно заглушить автомобиль.
- Рокот на холостом ходу говорит о неисправности помпы – ее нужно заменить.
- Если от коробки передач на холостом ходу слышен гул – изношен подшипник вала или шестеренки.
- Шум или скрежет при нажатии на педаль сцепления и звук исчезает, если ее отпустить, то скорее всего из строя вышел выжимной подшипник.
- Неравномерный износ резины на шинах говорит о том, что нужно проверить развал-схождение.
- Скрипы при езде по кочкам или неровной дороге говорят об изношенности шаровых опор.
- При повороте руля отчетливо слышны щелчки – неисправны ШРУСы.
- Гул при увеличении скорости – неисправны подшипники полуосей.
- Гул из-под колес при движении – износ ступичных подшипников.
- Стук при вращении руля на неровной дороге означает износ релевых тяг.
- Свист новых тормозных колодок, который продолжается более недели – говорит об их браке.
- Если скрипят старые колодки – их пора заменить и проверить тормозные диски.
- Стук и поскрипывание амортизаторов на неровной дороге говорят об их износе или вытекании масла.
- Если ваша машина начала рычать как гоночная – проблемы с выхлопной трубой.
- Если ваша выхлопная труба начинает "стрелять" – глушитель надо срочно менять.
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