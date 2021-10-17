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Слушаем свой автомобиль: какие звуки расскажут вам о неисправности

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Воскресенье 17 октября 2021 09:20
Слушаем свой автомобиль: какие звуки расскажут вам о неисправности Как по звуку автомобиля быстро определить поломку (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Диагностика поломок автомобиля не всегда требует специальных приспособлений. Некоторые поломки имеют свой характерный звук и достаточно внимательно прислушаться, чтобы узнать, с чем нужно бежать в автосервис.

Как звучат разные неисправности автомобиля, рассказали в материале Auto.bigmir.

Диагностировать поломку разных запчастей автомобиля по звуку задача одновременно простая и сложная. Если вы знаете свой автомобиль хорошо и знаете все его звуки, определить неисправность вам будет довольно легко. Любой посторонний или новый звук машины вы услышите сразу.

Какие поломки могут давать различные звуки:

Двигателя

Трансмиссии

Ходовой части

Рулевого управления

Тормозов

Амортизаторов

Выхлопной системы

Какие звуки должны насторожить

  • Свист сразу после запуска двигателя и резкого нажатия на газ говорят об износе ремня генератора. Его нужно затянуть или заменить на новый.
  • Обрыв ремня ГРМ сопровождается громким металлическом звуком удара. Нужно немедленно заглушить автомобиль.
  • Рокот на холостом ходу говорит о неисправности помпы – ее нужно заменить.
  • Если от коробки передач на холостом ходу слышен гул – изношен подшипник вала или шестеренки.
  • Шум или скрежет при нажатии на педаль сцепления и звук исчезает, если ее отпустить, то скорее всего из строя вышел выжимной подшипник.
  • Неравномерный износ резины на шинах говорит о том, что нужно проверить развал-схождение.
  • Скрипы при езде по кочкам или неровной дороге говорят об изношенности шаровых опор.
  • При повороте руля отчетливо слышны щелчки – неисправны ШРУСы.
  • Гул при увеличении скорости – неисправны подшипники полуосей.
  • Гул из-под колес при движении – износ ступичных подшипников.
  • Стук при вращении руля на неровной дороге означает износ релевых тяг.
  • Свист новых тормозных колодок, который продолжается более недели – говорит об их браке.
  • Если скрипят старые колодки – их пора заменить и проверить тормозные диски.
  • Стук и поскрипывание амортизаторов на неровной дороге говорят об их износе или вытекании масла.
  • Если ваша машина начала рычать как гоночная – проблемы с выхлопной трубой.
  • Если ваша выхлопная труба начинает "стрелять" – глушитель надо срочно менять.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали самую выгодную скорость движения автомобиля для экономии топлива.

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