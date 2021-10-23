Водій може отримати тільки усне зауваження: в яких випадках діє це правило

Порушення правил дорожнього руху зазвичай карається штрафом, і поліція виписує протокол. Однак є порушення незначні й в адміністративному кодексі передбачається усне попередження водієві.

У яких випадках водій може уникнути штрафу та отримати тільки усне попередження за порушення, розповіли в матеріалі Auto.bigmir.

Найпопулярніші незначні порушення ПДР: рух в лівій смузі при вільній правій, проїзд на пару сантиметрів за стоп-лінію, відсутність страхового поліса в автомобілі. Поліція зазвичай виписує в таких випадках мінімальний штраф.

Однак такі порушення не несуть значної шкоди, не можуть спричинити тяжкі наслідки і юристи їх кваліфікують як незначні, хоча в адміністративному кодексі немає поділу на незначні або малозначні порушення. Але такі порушення ПДР не створюють небезпеку на дорозі або аварійну ситуацію.

У КУпАП передбачена можливість при малозначних порушеннях адміністративного характеру звільнити водія від адміністративної відповідальності та обмежитися усним зауваженням – стаття 22 КУпАП.

"При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності та обмежитися усним зауваженням", - свідчить закон.

Варто відзначити, що якщо водій отримав від поліції усне зауваження, то він буде повністю звільнений від правових наслідків за адміністративне правопорушення. І буде вважатися, що водій не притягувався до адміністративної відповідальності.