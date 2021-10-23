ru ua
Сб, 23 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Водій може отримати тільки усне зауваження: в яких випадках діє це правило

Новость на русском →
Субота 23 жовтня 2021 19:09
Водій може отримати тільки усне зауваження: в яких випадках діє це правило Фото: в яких випадках водій може отримати тільки усне зауваження за порушення (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Порушення правил дорожнього руху зазвичай карається штрафом, і поліція виписує протокол. Однак є порушення незначні й в адміністративному кодексі передбачається усне попередження водієві.

У яких випадках водій може уникнути штрафу та отримати тільки усне попередження за порушення, розповіли в матеріалі Auto.bigmir.

Найпопулярніші незначні порушення ПДР: рух в лівій смузі при вільній правій, проїзд на пару сантиметрів за стоп-лінію, відсутність страхового поліса в автомобілі. Поліція зазвичай виписує в таких випадках мінімальний штраф.

Однак такі порушення не несуть значної шкоди, не можуть спричинити тяжкі наслідки і юристи їх кваліфікують як незначні, хоча в адміністративному кодексі немає поділу на незначні або малозначні порушення. Але такі порушення ПДР не створюють небезпеку на дорозі або аварійну ситуацію.

У КУпАП передбачена можливість при малозначних порушеннях адміністративного характеру звільнити водія від адміністративної відповідальності та обмежитися усним зауваженням – стаття 22 КУпАП.

"При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності та обмежитися усним зауваженням", - свідчить закон.

Варто відзначити, що якщо водій отримав від поліції усне зауваження, то він буде повністю звільнений від правових наслідків за адміністративне правопорушення. І буде вважатися, що водій не притягувався до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як по звуку автомобіля можна визначити несправність.

А також розповідали про те, коли в Україні потрібно "перевзуватися" на зимову гуму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух Водійське посвідчення
LITE
Свято 23 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 23 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела