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На воде странные пятна: в Черном море назревает экологическая катастрофа

STYLERЖизнь    12.12.2019 - 16:34
На воде странные пятна: в Черном море назревает экологическая катастрофа
Экологическая катастрофа в Черном море (Коллаж РБК-Украина)

Жители у побережья Черного моря жалуются на вонь

На поверхности воды в акватории Черного моря у побережья оккупированной Керчи жители заметили странные маслянистые пятна. Об этом сообщил блогер "Крымский бандеровец" на своей странице в Twitter.

Он отметил, что фото загрязненной воды в море прислали жители Керчи. Судя по снимкам – в море вылили нефтяные отходы.

"Оккупанты вновь загадили акваторию Керчи. На набережной стоит резкий запах нефтепродуктов. Море покрылось маслянистыми пятнами. А на военной базе мразии иначе и быть не могло. В Севастополе аналогичная жесть происходит. Жители строчат гневные посты в соцсетях", - написал блогер и опубликовал снимки загрязненного моря.

На воде странные пятна: в Черном море назревает экологическая катастрофа

Черное море покрылось маслянистыми пятнами (Фото: twitter.com/CrimeaUA1)

Жители в шоке и возмущаются, что дышат этим воздухом, а также едят морепродукты из загрязненной воды.

  • Жесть, а потом мы с такого моря едим мидии, креветки, рыбу…
  • Вчера на набережной воняло салярой и очень сильно. Интересно, а хранилище ГСМ тут не при чем?
  • А что тут гадать? Разлив топлива.
  • И я сегодня вместо морского йода надышалась резким запахом нефтепродуктов с моря. За такое не штрафовать, а убивать надо виновников.
  • По всей набережной! Очередная экологическая проблема? Откуда загрязнение? Почему все молчат?

На воде странные пятна: в Черном море назревает экологическая катастрофа

Черное море покрылось маслянистыми пятнами (Фото: twitter.com/CrimeaUA1)

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