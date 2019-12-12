На воде странные пятна: в Черном море назревает экологическая катастрофа

Жители у побережья Черного моря жалуются на вонь
На поверхности воды в акватории Черного моря у побережья оккупированной Керчи жители заметили странные маслянистые пятна. Об этом сообщил блогер "Крымский бандеровец" на своей странице в Twitter.
Он отметил, что фото загрязненной воды в море прислали жители Керчи. Судя по снимкам – в море вылили нефтяные отходы.
"Оккупанты вновь загадили акваторию Керчи. На набережной стоит резкий запах нефтепродуктов. Море покрылось маслянистыми пятнами. А на военной базе мразии иначе и быть не могло. В Севастополе аналогичная жесть происходит. Жители строчат гневные посты в соцсетях", - написал блогер и опубликовал снимки загрязненного моря.
Черное море покрылось маслянистыми пятнами (Фото: twitter.com/CrimeaUA1)
Жители в шоке и возмущаются, что дышат этим воздухом, а также едят морепродукты из загрязненной воды.
Черное море покрылось маслянистыми пятнами (Фото: twitter.com/CrimeaUA1)