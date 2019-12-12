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На воді дивні плями: у Чорному морі назріває екологічна катастрофа

STYLERЖиття    12.12.2019 - 16:34
На воді дивні плями: у Чорному морі назріває екологічна катастрофа
Екологічна катастрофа в Чорному морі (Колаж РБК-Україна)

Жителі біля узбережжя Чорного моря скаржаться на сморід

На поверхні води в акваторії Чорного моря біля узбережжя окупованої Керчі жителі помітили дивні маслянисті плями. Про це повідомив блогер "Кримський бандерівець" на своїй сторінці в Twitter.

Він зазначив, що фото забрудненої води в морі надіслали жителі Керчі. Судячи по знімках – в море вилили нафтові відходи.

"Окупанти знову забруднюють акваторію Керчі. На набережній стоїть різкий запах нафтопродуктів. Море вкрилося маслянистими плямами. А на військовій базі мразії інакше і бути не могло. У Севастополі аналогічна жесть відбувається. Жителі строчать гнівні пости в соцмережах", - написав блогер і опублікував знімки забрудненого моря.

На воді дивні плями: у Чорному морі назріває екологічна катастрофа

Чорне море вкрилося маслянистими плямами (Фото: twitter.com/CrimeaUA1)

Жителі в шоці і обурюються, що дихають цим повітрям, а також їдять морепродукти із забрудненої води.

  • Жесть, а потім ми з такого моря їмо мідії, креветки, рибу...
  • Вчора на набережній смерділо салярой і дуже сильно. Цікаво, а сховище ПММ тут не при чому?
  • А що тут гадати? Розлив палива.
  • І я сьогодні замість морського йоду надихалася різким запахом нафтопродуктів з моря. За таке не штрафувати, а вбивати треба винуватців.
  • По всій набережній! Чергова екологічна проблема? Звідки забруднення? Чому всі мовчать?

На воді дивні плями: у Чорному морі назріває екологічна катастрофа

Чорне море вкрилося маслянистими плямами (Фото: twitter.com/CrimeaUA1)

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