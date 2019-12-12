На воді дивні плями: у Чорному морі назріває екологічна катастрофа

Жителі біля узбережжя Чорного моря скаржаться на сморід
На поверхні води в акваторії Чорного моря біля узбережжя окупованої Керчі жителі помітили дивні маслянисті плями. Про це повідомив блогер "Кримський бандерівець" на своїй сторінці в Twitter.
Він зазначив, що фото забрудненої води в морі надіслали жителі Керчі. Судячи по знімках – в море вилили нафтові відходи.
"Окупанти знову забруднюють акваторію Керчі. На набережній стоїть різкий запах нафтопродуктів. Море вкрилося маслянистими плямами. А на військовій базі мразії інакше і бути не могло. У Севастополі аналогічна жесть відбувається. Жителі строчать гнівні пости в соцмережах", - написав блогер і опублікував знімки забрудненого моря.
Чорне море вкрилося маслянистими плямами (Фото: twitter.com/CrimeaUA1)
Жителі в шоці і обурюються, що дихають цим повітрям, а також їдять морепродукти із забрудненої води.
Чорне море вкрилося маслянистими плямами (Фото: twitter.com/CrimeaUA1)