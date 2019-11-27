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В Крыму прозошла новая катастрофа: в сеть попали фото

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 12:26
В Крыму прозошла новая катастрофа: в сеть попали фото
В Крыму высохло море (Коллаж РБК-Украина)

В Крыму засыхает крупнейший водоем полуострова

В оккупированном Россией Крыму назрела новая катастрофа. Самый крупнейший водоем полуострова оказался пересушен - это Симферопольское водохранилище. Ранее он обеспечивал водой северо-крымский канал. Об этом на своей странице в Twitter сообщила блогер RoksolanaToday&Крым.

"Засуха. Катастрофа. Симферопольское водохранилище — один из крупнейших водоемов полуострова. По пересохшему дну водохранилища, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили", — написала блогер и опубликовала фотографии.

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Напомним, что в оккупированном Крыму за год исчезло целое озеро. Местные бьют тревогу и жалуются на осушение пруда в Байдарской долине, из-за чего Севастополю грозит катастрофа с водой.

При этом крымчане подозревают, что пруд уничтожают намеренно, чтобы землю отдать под коттеджную застройку. Люди требуют, чтобы "власти" вернули пруду и землям вокруг него статус рекреационных, а также закончили ремонт плотины и решили все проблемы водоснабжения и водоотведения в Орлином.

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