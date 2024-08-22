Вода важлива для життя: який стан виникає при малій кількості рідини в організмі

Симптоми зневоднення

Вода забезпечує нормальний перебіг безлічі процесів обміну речовин: підтримує нормальну температуру тіла, виводить з сечею кінцеві продукти обміну речовин і токсини тощо.

Нормальний обмін речовин порушується вже при втраті тілом 1% води.

Симптоми зневоднення:

спрага

загальне нездужання

відсутність апетиту

почервоніння шкіри

сонливість

почастішання пульсу

підвищення температури тіла

нудота

шлунково-кишкові розлади

запаморочення

головний біль

задишка

поколювання в кінцівках

втрата здатності рухатися

спазми м’язів

охолодження тіла

Важливо, що симптоми зневоднення залежать від ступеня, віку та індивідуальних особливостей організму.

До причин зневоднення відносять:

підвищене потовиділення при високій температурі тіла або навколишнього середовища, надмірних фізичних навантаженнях

харчові отруєння, які супроводжуються діареєю, блювотою

вживанням в їжу продуктів, які посилено виводять вод

прийомом деяких ліків

тепловий або сонячний удар

опіки

Скільки дійсно потрібно пити води для підтримки здоров'я

За даними Національних академій наук, техніки та медицини США, денна норма води становить 3,7 літра для чоловіків та 2,7 літра для жінок. Ці цифри охоплюють рідини з усіх джерел, приблизно 20% надходить із їжі, в основному з фруктів та овочів, а решта - з напоїв.

Додамо, що ознаки достатньої гідратації включають відсутність спраги та світло-жовтий колір сечі.

Потреба у воді у дітей також залежить від їхнього віку та активності. Зазвичай їм потрібно від 4 до 8 чашок рідини на день, а конкретніше:

діти 1-3 років: близько 1 літра на добу

діти 4-8 років: приблизно 1,25 літра на день

діти віком від 8 років: від 1,75 до 2 літрів на день

До груп людей з підвищеними потребами у воді, входять: