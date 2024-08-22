Вода важлива для життя: який стан виникає при малій кількості рідини в організмі

Вода критично важлива для людського життя. Саме вона забезпечує нормальний перебіг процесів в організмі. При втраті вологі відбувається зневоднення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти "Zdorovishi razom".
Вода забезпечує нормальний перебіг безлічі процесів обміну речовин: підтримує нормальну температуру тіла, виводить з сечею кінцеві продукти обміну речовин і токсини тощо.
Нормальний обмін речовин порушується вже при втраті тілом 1% води.
Симптоми зневоднення:
Важливо, що симптоми зневоднення залежать від ступеня, віку та індивідуальних особливостей організму.
До причин зневоднення відносять:
За даними Національних академій наук, техніки та медицини США, денна норма води становить 3,7 літра для чоловіків та 2,7 літра для жінок. Ці цифри охоплюють рідини з усіх джерел, приблизно 20% надходить із їжі, в основному з фруктів та овочів, а решта - з напоїв.
Додамо, що ознаки достатньої гідратації включають відсутність спраги та світло-жовтий колір сечі.
Потреба у воді у дітей також залежить від їхнього віку та активності. Зазвичай їм потрібно від 4 до 8 чашок рідини на день, а конкретніше:
До груп людей з підвищеними потребами у воді, входять:
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