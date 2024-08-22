RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вода важна для жизни: какое состояние возникает при малом количестве жидкости в организме

Почему возникает обезвоживание и как его избежать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вода критически важна для жизни человека. Именно она обеспечивает нормальное течение процессов в организме. При потере влажной происходит обезвоживание.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества "Zdorovishi razom".

Симптомы обезвоживания

Вода обеспечивает нормальное течение множества процессов обмена веществ: поддерживает нормальную температуру тела, выводит с мочой конечные продукты обмена веществ и токсины.

Обычный обмен веществ нарушается уже при утрате телом 1% воды.

Симптомы обезвоживания:

  • жажда
  • общее недомогание
  • отсутствие аппетита
  • покраснение кожи
  • сонливость
  • учащение пульса
  • повышение температуры тела
  • тошнота
  • желудочно-кишечные расстройства
  • головокружение
  • головная боль
  • одышка
  • покалывание в конечностях
  • потеря способности двигаться
  • спазмы мышц
  • охлаждение тела

Важно, что симптомы обезвоживания зависят от степени возраста и индивидуальных особенностей организма.

К причинам обезвоживания относятся:

  • повышенное потоотделение при высокой температуре тела или окружающей среды, чрезмерных физических нагрузках
  • пищевые отравления, сопровождающиеся диареей, рвотой
  • употреблением в пищу продуктов, усиленно выводящих вод
  • приемом некоторых лекарств
  • тепловой или солнечный удар
  • ожоги

Сколько действительно нужно пить воды для поддержания здоровья

По данным Национальных академий наук, техники и медицины США, дневная норма воды составляет 3,7 литра для мужчин и 2,7 литра для женщин. Эти цифры охватывают жидкости из всех источников, примерно 20% поступает из пищи, в основном из фруктов и овощей, а остальные - из напитков.

Добавим, что признаки достаточной гидратации включают в себя отсутствие жажды и светло-желтый цвет мочи.

Потребность в воде у детей зависит от их возраста и активности. Обычно им нужно от 4 до 8 чашек жидкости в день, а конкретнее:

  • дети 1-3 лет: около 1 литра в сутки
  • дети 4-8 лет: примерно 1,25 литра в день
  • дети от 8 лет: от 1,75 до 2 литров в день

К группе людей с повышенными потребностями в воде входят:

  • спортсмены
  • люди с лишним весом
  • люди с повышенным потоотделением
  • беременные и кормящие женщины
  • люди, живущие в жарком климате или высокогорье
  • люди с повышенной температурой, рвотой или диареей
Читайте РБК-Украина в Google News
ЗдоровьеНапитки