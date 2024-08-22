Вода важна для жизни: какое состояние возникает при малом количестве жидкости в организме

Вода критически важна для жизни человека. Именно она обеспечивает нормальное течение процессов в организме. При потере влажной происходит обезвоживание.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества "Zdorovishi razom".
Вода обеспечивает нормальное течение множества процессов обмена веществ: поддерживает нормальную температуру тела, выводит с мочой конечные продукты обмена веществ и токсины.
Обычный обмен веществ нарушается уже при утрате телом 1% воды.
Симптомы обезвоживания:
Важно, что симптомы обезвоживания зависят от степени возраста и индивидуальных особенностей организма.
К причинам обезвоживания относятся:
По данным Национальных академий наук, техники и медицины США, дневная норма воды составляет 3,7 литра для мужчин и 2,7 литра для женщин. Эти цифры охватывают жидкости из всех источников, примерно 20% поступает из пищи, в основном из фруктов и овощей, а остальные - из напитков.
Добавим, что признаки достаточной гидратации включают в себя отсутствие жажды и светло-желтый цвет мочи.
Потребность в воде у детей зависит от их возраста и активности. Обычно им нужно от 4 до 8 чашек жидкости в день, а конкретнее:
К группе людей с повышенными потребностями в воде входят:
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