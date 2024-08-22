Вода важна для жизни: какое состояние возникает при малом количестве жидкости в организме

Симптомы обезвоживания

Вода обеспечивает нормальное течение множества процессов обмена веществ: поддерживает нормальную температуру тела, выводит с мочой конечные продукты обмена веществ и токсины.

Обычный обмен веществ нарушается уже при утрате телом 1% воды.

Симптомы обезвоживания:

жажда

общее недомогание

отсутствие аппетита

покраснение кожи

сонливость

учащение пульса

повышение температуры тела

тошнота

желудочно-кишечные расстройства

головокружение

головная боль

одышка

покалывание в конечностях

потеря способности двигаться

спазмы мышц

охлаждение тела

Важно, что симптомы обезвоживания зависят от степени возраста и индивидуальных особенностей организма.

К причинам обезвоживания относятся:

повышенное потоотделение при высокой температуре тела или окружающей среды, чрезмерных физических нагрузках

пищевые отравления, сопровождающиеся диареей, рвотой

употреблением в пищу продуктов, усиленно выводящих вод

приемом некоторых лекарств

тепловой или солнечный удар

ожоги

Сколько действительно нужно пить воды для поддержания здоровья

По данным Национальных академий наук, техники и медицины США, дневная норма воды составляет 3,7 литра для мужчин и 2,7 литра для женщин. Эти цифры охватывают жидкости из всех источников, примерно 20% поступает из пищи, в основном из фруктов и овощей, а остальные - из напитков.

Добавим, что признаки достаточной гидратации включают в себя отсутствие жажды и светло-желтый цвет мочи.

Потребность в воде у детей зависит от их возраста и активности. Обычно им нужно от 4 до 8 чашек жидкости в день, а конкретнее:

дети 1-3 лет: около 1 литра в сутки

дети 4-8 лет: примерно 1,25 литра в день

дети от 8 лет: от 1,75 до 2 литров в день

К группе людей с повышенными потребностями в воде входят: