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Вода натощак может быть опасна: какой напиток может привести к раку

Суббота 30 января 2021 07:36
Вода натощак может быть опасна: какой напиток может привести к раку
Вода натощак может привести к раку (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Стакан воды натощак рекомендуют выпивать многие специалисты. Люди часто придумывают себе ритуалы и выбирают то, что им подходит больше всего – теплая, холодная, с лимоном или медом.

Однако специалисты утверждают, что не каждый стакан воды может пойти на пользу и объяснили, какая вода приведет к проблемам со здоровьем. Об этом пишет Ivona.

Холодная вода (15-20 градусов) бодрит, но при этом она может раздражать слизистую. Теплая вода (20-27 градусов) стимулирует работу желудка и способствует нормализации пищеварения. Умеренно горячая вода (35-40 градусов) – стимулирует обмен веществ, растворяет слизь, а также очищает и омолаживает организм.

Вода натощак отвечает за поддержку баланса лимфатической системы. Благодаря стакану воды организм становится менее восприимчивый к вредным микроорганизмам. Это способствует борьбе с появлением камней, инфекций мочевого пузыря и изжоги.

Однако, специалисты предупреждают, что ледяная вода натощак или стакан очень горячей воды могут принести вред организму. Слишком горячая вода вредна для пищевода и это может даже запустить онкологический процесс. Как показывают исследования, в тех странах, где регулярно пьют очень горячие напитки – заболеваемость рака желудка выше.

От холодной воды есть риск получить простуду или проблемы с горлом. И чрезмерное употребление такой воды дает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Медики не рекомендуют пить воду натощак людям с проблемами желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. А для всех остальных они советуют выбирать воду комнатной температуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали главные признаки некачественной колбасы.

А также рассказывали о том, какая боль в теле без температуры говорит о серьезных проблемах.

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