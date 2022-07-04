"Во многих учебных заведениях отказывали, потому что я девушка": в УЗ рассказали о помощнице машиниста

Как девушка выбрала профессию

В частности, железнодорожников в семье девушки не было никогда, основная семейная профессия - учитель. Родители видели ее филологом.

По ее словам, такую профессию выбрала, потому, что ей стало интересно, как едет поезд. Однако, не у всех учебных заведениях обучают девушек по такой профессии.

"Как-то я ждала на городскую электричку и мне стало интересно, как можно устроиться на такую работу и берут ли девушек. Долго искала учебное заведение, в котором мне разрешат учиться, но во многих местах мне отказывали, именно из-за того что я девушка", - говорит Виктория.

Укрзализныця рассказала о 24-летней, работающей помощником машиниста (скрин с видео)

Последней надеждой стал Киевский электромеханический колледж, куда ее приняли, но ничего не обещали, ведь она девушка.

"Моей последней надеждой был электромеханический колледж киевский. Я пришла и спросила: Сможете ли вы меня научить. Они ответили: выучить - всегда пожалуйста. Мне ничего не обещали, потому что я девушка. Девушек не очень хотят брать. Все потому, что существует в нашем мире стереотип, когда люди считают, что девушки - слабый пол", - добавила она.

Укрзализныця рассказала о 24-летней, работающей помощником машиниста (скрин с видео)

Виктория отметила, что женщина помощника машиниста может справиться абсолютно со всеми заданиями, которые даются ей во время движения. В частности, во время движения поезда она должна следить за вольностью путей, сигналами, положением стрелок, скоростью движения и перемещением людей.

"Мне нравится сама атмосфера железной дороги, движение и динамика. Я человек, который не может сидеть на месте. Поэтому работа в кабинете вообще не для меня. Самое приятное в моей работе - встречать рассветы и провожать закаты", - рассказала девушка.

В будущем Виктория видит себя машинистом, какого-то "крутого" поезда, который будет ехать по новой европейской колее.

Укрзализныця рассказала о 24-летней, работающей помощником машиниста (скрин с видео)