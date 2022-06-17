К победе надо ехать с комфортом: УЗ показала фото купе после капремонта
Несмотря на войну в стране в Укрзализныце продолжают работать над тем, чтобы пассажиры смогли путешествовать с комфортом.
Очередным обновленным купейным вагоном похвастались в пресс-службе железной дороги.
Что изменилось?
В вагоне теперь установлена современная система кондиционирования, появились вакуумные туалеты.
Кроме того, обновлен интерьер, установлено светодиодное освещение.
Также установлена система видеонаблюдения, холодильник, микроволновая печь, информационные табло и прочее.
"В планах - завершить капремонт еще двух таких вагонов в течение месяца", - говорят в ведомстве.
Вот так теперь выглядит новый вагон снаружи и изнутри:
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
УЗ отремонтировала вагоны, курсирующие в другие европейские страны
Плановые ремонты на наших мощностях прошли 5 РИЦ-вагонов - универсальных вагонов, предназначенных для движения как широкой, так и узкой - стандартной для других стран Европы колеей.
Еще 4 таких вагона ремонтируются прямо сейчас и уже скоро станут на рельсы. Они используются прежде всего на маршрутах в/из Варшавы, Будапешта и Вены.
"И хотя по объективным причинам темпы модернизации вагонов замедлились, мы не прекращаем ремонты ни на день - к победе надо ехать с комфортом!" - добавили в пресслужбе перевозчика.
Отметим, что недавно на вокзале в Киеве появилось новшество. Теперь багаж проверяют с помощью рамок, рентгена и ручных металлодетекторов.
Ранее сообщалось также, что Укрзализныця переносит восстановление пригородных рейсов "Киев - Васильков-2".