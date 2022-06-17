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К победе надо ехать с комфортом: УЗ показала фото купе после капремонта

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Пятница 17 июня 2022 18:04
К победе надо ехать с комфортом: УЗ показала фото купе после капремонта Коллаж РБК-Украина: Укрзализныця показала на фото вагон купе после ремонта
Автор: Светлана Мащенко

Несмотря на войну в стране в Укрзализныце продолжают работать над тем, чтобы пассажиры смогли путешествовать с комфортом.

Очередным обновленным купейным вагоном похвастались в пресс-службе железной дороги.

Что изменилось?

В вагоне теперь установлена современная система кондиционирования, появились вакуумные туалеты.

Кроме того, обновлен интерьер, установлено светодиодное освещение.

Также установлена система видеонаблюдения, холодильник, микроволновая печь, информационные табло и прочее.

"В планах - завершить капремонт еще двух таких вагонов в течение месяца", - говорят в ведомстве.

Вот так теперь выглядит новый вагон снаружи и изнутри:

К победе надо ехать с комфортом: УЗ показала фото купе после капремонтаК победе надо ехать с комфортом: УЗ показала фото купе после капремонтаК победе надо ехать с комфортом: УЗ показала фото купе после капремонта

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

УЗ отремонтировала вагоны, курсирующие в другие европейские страны

Плановые ремонты на наших мощностях прошли 5 РИЦ-вагонов - универсальных вагонов, предназначенных для движения как широкой, так и узкой - стандартной для других стран Европы колеей.

Еще 4 таких вагона ремонтируются прямо сейчас и уже скоро станут на рельсы. Они используются прежде всего на маршрутах в/из Варшавы, Будапешта и Вены.

"И хотя по объективным причинам темпы модернизации вагонов замедлились, мы не прекращаем ремонты ни на день - к победе надо ехать с комфортом!" - добавили в пресслужбе перевозчика.

Отметим, что недавно на вокзале в Киеве появилось новшество. Теперь багаж проверяют с помощью рамок, рентгена и ручных металлодетекторов.

Ранее сообщалось также, что Укрзализныця переносит восстановление пригородных рейсов "Киев - Васильков-2".

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Укрзализныця
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