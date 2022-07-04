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"У багатьох закладах освіти відмовляли, тому що я дівчина": в УЗ розповіли про помічницю машиніста

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Понеділок 04 липня 2022 15:20
"У багатьох закладах освіти відмовляли, тому що я дівчина": в УЗ розповіли про помічницю машиніста В Укрзалізниці розповіла про 24-річну дівчинку, яка працює помічником машиніста (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Укрзалізниця долає гендерні стереотипи, тому на маршруті Kyiv City Express помічником машиніста працює 24-річна Вікторія Кікоть.

Яких зусиль дівчина доклала, щоб стати помічником машиніста, повідомили на сторінці Укрзалізниці.

Як дівчина обрала професію

Зокрема, залізничників у родині дівчини не було ніколи, основна сімейна професія - вчитель. Батьки бачили її філологом.

За її словами, таку професію вибрала, тому, що їй стало цікаво, як їде поїзд. Однак, не у усіх навчальних закладах навчають дівчат за такою професією.

"Якось я чекала на міську електричку і мені стало цікаво, як можна влаштуватися на таку роботу та чи беруть дівчат. Довго шукала навчальний заклад, в якому мені дозволять навчатися, але в багатьох місцям мені відмовляли, саме через те що я дівчина", - каже Вікторія.

&quot;У багатьох закладах освіти відмовляли, тому що я дівчина&quot;: в УЗ розповіли про помічницю машиністаУкрзалізниця розповіла про 24-річну, яка працює помічником машиніста (скрін з відео)

Останньою надією став Київський електромеханічний коледж, куди її прийняли, але нічого не обіцяли, адже вона дівчина.

"Моєю останньою надією був електромеханічний коледж київський. Я прийшла і запитала: Чи зможете ви мене навчити. Вони відповіли: вивчити - завжди будь-ласка. Мені нічого не обіцяли, тому що я дівчина. Дівчат не дуже хочуть брати. Все тому, що існує в нашому світі стереотип, коли люди вважають, що дівчата - слабка стать", - додала вона.

&quot;У багатьох закладах освіти відмовляли, тому що я дівчина&quot;: в УЗ розповіли про помічницю машиністаУкрзалізниця розповіла про 24-річну, яка працює помічником машиніста (скрін з відео)

Вікторія зазначила, що жінка помічника машиніста може впоратися абсолютно з усіма завданням, які даються їй під час руху. Зокрема, під час руху поїзда вона повинна слідкувати за вільністю колій, сигналами, положенням стрілок, швидкістю руху та переміщенням людей.

"Мені подобається сама атмосфера залізниці, рух та динаміка. Я людина, яка не може сидіти на місці. Тому робота в кабінеті взагалі не для мене. Найприємніше у моїй роботі - зустрічати світанки та проводжати заходи сонця", - розповіла дівчина.

В майбутньому Вікторія бачить себе машиністом, якогось "крутого нього поїзда", який буде їхати по новій європейській колії.

&quot;У багатьох закладах освіти відмовляли, тому що я дівчина&quot;: в УЗ розповіли про помічницю машиніста

Укрзалізниця розповіла про 24-річну, яка працює помічником машиніста (скрін з відео)

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