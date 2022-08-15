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Эти явные признаки указывают на ослабление иммунной системы: на что обратить внимание

Фото: врач назвал признаки ослабления иммунитета (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

На иммунное здоровье и самочувствие негативно влияют вредные ежедневные привычки, такие как курение, неправильное питание и чрезмерное употребление алкоголя. Но есть и не столь очевидные причины и признаки, свидетельствующие об ослаблении защитных способностей организма.

Что еще на это указывает, рассказал американский пульмонолог, директор отделения интенсивной терапии в медцентре Том Ядегар, передает Eat This, Not That!

Залогом поддержания работоспособности иммунной системы являются полноценный сон, правильное питание и регулярные физические упражнения, объясняет он.

"Адекватное потребление витаминов, включая витамин С и витамин D, также важно для укрепления иммунной системы. Пациенты с иммунодефицитом, такие как дефицит IgG, также могут получать инфузии, чтобы помочь сохранить их иммунную систему здоровой", - сказал доктор Ядегар из медицинского центра Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center в Лос-Анджелесе.

Усталость

Борьба с инфекциями требует много энергии. Когда организм истощает свой нормальный энергетический уровень, иммунная система ослабевает и может стать восприимчивой к условно-патогенным инфекциям.

"Люди обычно чувствуют это, когда устают. График спокойного сна, сбалансированная диета с фруктами и овощами и употребление достаточного количества воды помогают убедиться, что ваша иммунная система готова ответить на вызов инфекции", - рассказал доктор.

Медленно заживают раны

Обычные раны требуют, чтобы иммунная система доставляла питательные вещества для восстановления поврежденных тканей. Когда этот процесс нарушен, раны не могут заживать должным образом, что сигнализирует о слабой иммунной системе, отмечает доктор Ядегар.

"Замедленное заживление ран указывает на плохо функционирующую иммунную систему и должно быть оценено врачом", - добавляет он.

Стресс

Долгосрочный стресс ставит под угрозу естественный иммунитет организма, что может привести к повышенному риску инфекций. Хотя в нашей быстро меняющейся жизни стресс неизбежен, могут помочь меры, направленные на смягчение этого состояния тревоги и напряженности, говорит доктор.

"Будь то медитация, физические упражнения или глубокое дыхание, важно адаптировать средства для снятия стресса к каждому человеку, чтобы наилучшим образом снизить уровень стресса", - говорит он.

Когда иммунная система может работать против вашего тела

По словам врача, при воздействии чужеродного "захватчика" иммунная система в ответ вырабатывает антитела, чтобы предотвратить тяжелые симптомы в случае повторного воздействия.

"Когда этот процесс оборачивается против здоровых тканей, а не против чужеродных патогенов, иммунная система атакует организм, что приводит к аутоиммунному состоянию", - отмечает доктор Ядегар.

Напомним, ранее ученые назвали растительные продукты, которые помогут усилить выносливость и добавят сил.

А также перед этим мы писали, что врачи назвали 5 явных признаков диабета, от которых многие отмахиваются.

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