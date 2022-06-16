Названы продукты, которые повышают выносливость: нужно есть спортсменам и военным
Ученые назвали три растительных продукта, которые помогут усилить выносливость и добавят сил. Эти продукты нужно употреблять обязательно спортсменам, военным и людям, которым предстоят сильные и длительные нагрузки.
Какие продукты в разы повышают выносливость - читайте в материале ниже.
По мнению экспертов, выносливость повысят такие продукты как свекла, виноград и вишня. Именно в них содержится огромное количество полезных нитратов и полифенолов.
Анализы ученых из Университета Северной Австралии показали, что свекла, виноград и вишня усиливают кровоток и увеличивают доставку питательных веществ и кислорода в мышцы. Это помогает организму намного лучше справляться с физическими нагрузками.
Чтобы поддержать организм, можно выпивать один стакан в день свежего свекольного сока с добавлением виноградного и вишневого. Вишню и виноград также полезно есть в свежем виде, но нужно быть осторожнее - в этих фруктах есть сахар и они очень калорийны.
Какие еще ягоды нужно добавить в рацион?
Летом очень важно включить в рацион клубнику, малину и смородину, ежевику. Количество полезных веществ в этих ягодах просто бесценно. Они помогают укрепить иммунитет, нормализуют работу пищеварения и помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Именно эти ягоды считаются настоящими суперфудами.
Для положительного эффекта достаточно в день съедать около 100-150 грамм - 1 стакан ягод. Есть их лучше всего в чистом виде, без сахара, сметаны и других дополнений. А еще из ягод можно делать натуральные смузи.
Эти ягоды замедляют старение, а антиоксиданты защитят от радиации, минимизируют негативные последствия солнечного света и поддержать упругость кожи.
Кроме того, ягоды замедляют развитие опухолей, помогают оставаться сосудам здоровыми, нормализуют сердечный ритм и снижают риск воспалительных процессов.
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