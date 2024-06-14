UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Внутрішний критик не дає рухатися вперед. Як подолати невпевненість у собі: всього три кроки

Які три кроки допоможуть подолати сумніви у собі (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Люди схильні потрапляти у спіраль своїх думок і починають відчувати страх зробити щось не так. Внутрішній критик заважає наважитися та подолати сумніви. І заставити замовкнути цього критика не так вже й складно.

Як швидко приборкати сумніви та заставити внутрішнього критика замовкнути, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Fit for fun.

Невпевненість у собі може заважати людині у досягненні цілей. І що найгірше - це сумніви, які постійно гризуть, а у довгостроковій перспективі створюють навантаження на нашу психіку.

А ті, хто часто говорить собі, що вони не можуть щось зробити, менш схильні братися за нові виклики. Невпевненість у собі з'являється раптово і такі люди часто відчувають себе паралізованими цими страхами.

Але вихід зі спіралі невпевненості у собі потребує мотивації та припливу енергії - це не так просто, коли крутиться колесо думок. Але й з цим можна справитися.

1. Визнайте самокритику

Перший і найважливіший пункт у виході з самокритики - це усвідомити, що ви самі робите себе поганими. Спостереження за власними думками та сумнівами потребує практики та уважності, але цьому можна навчитися.

Якщо ви помічаєте, що вас охоплює невпевненість у собі, глибоко видихніть і виконайте наступні дві речі:

  • На мить припиніть робити те, що ви робите, і глибоко вдихніть
  • Запитайте себе: чи я зараз самокритичний? Чи мною знову керує внутрішній критик?

Іноді може бути корисним запитати себе, як дивиться на ситуацію незнайомець. Таким чином ви можете уникнути власної обмежувальної перспективи та створити нейтральний образ.

2. Привіт, це ваш внутрішній критик

Важливо, особливо на початку, чесно впоратися з невпевненістю у собі. Спробуйте спостерігати за своїм критичним голосом і розпізнавати тригери. Можливо, це завжди з'являється, коли вам не вистачає часу. Якщо ви розберетеся - то зможете вжити цілеспрямованих заходів.

У психології є техніка, де персоніфікується внутрішній голос критика. Це може допомогти назвати голос сумніву у собі та мати можливість звернутися до нього прямо. Якщо ви відчуваєте сумніви у собі, то запитайте себе:

  • Що хоче сказати мій критичний голос? Чого вимагає від мене мій критичний голос?
  • Які емоції ховаються за критичним голосом?

3. Більше не спійманий

Самокритичні думки можуть швидко посилюватися, а потім стати справжньою негативною спіраллю. Кожен, хто хоче вирватися зі спіралі, повинен бути поблажливим до себе.

Поставте собі такі запитання, щоб вийти з негативної спіралі:

  • Що я б порадив другові, якби він був у такій ситуації? Чи можу я сказати собі ці слова?
  • Як би я поговорив з другом? Чи можу я також використовувати цей тон з собою?
  • Якби я допоміг своєму другові? Чи можу я також допомогти собі таким чином?

Не впадайте у відчай, якщо не можете відразу позбутися самокритики. Щоб оволодіти цими методами, потрібно багато практики - і не потрібно повністю позбавлятися від самокритики.

Будьте поблажливими та з розумінням ставтеся до себе та дайте собі достатньо часу для виконання цього завдання, щоб спробувати нові методи та повільно їх засвоїти.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОсобистістьХарактер людини