Внутрішний критик не дає рухатися вперед. Як подолати невпевненість у собі: всього три кроки

Невпевненість у собі може заважати людині у досягненні цілей. І що найгірше - це сумніви, які постійно гризуть, а у довгостроковій перспективі створюють навантаження на нашу психіку.

А ті, хто часто говорить собі, що вони не можуть щось зробити, менш схильні братися за нові виклики. Невпевненість у собі з'являється раптово і такі люди часто відчувають себе паралізованими цими страхами.

Але вихід зі спіралі невпевненості у собі потребує мотивації та припливу енергії - це не так просто, коли крутиться колесо думок. Але й з цим можна справитися.

1. Визнайте самокритику

Перший і найважливіший пункт у виході з самокритики - це усвідомити, що ви самі робите себе поганими. Спостереження за власними думками та сумнівами потребує практики та уважності, але цьому можна навчитися.

Якщо ви помічаєте, що вас охоплює невпевненість у собі, глибоко видихніть і виконайте наступні дві речі:

На мить припиніть робити те, що ви робите, і глибоко вдихніть

Запитайте себе: чи я зараз самокритичний? Чи мною знову керує внутрішній критик?

Іноді може бути корисним запитати себе, як дивиться на ситуацію незнайомець. Таким чином ви можете уникнути власної обмежувальної перспективи та створити нейтральний образ.

2. Привіт, це ваш внутрішній критик

Важливо, особливо на початку, чесно впоратися з невпевненістю у собі. Спробуйте спостерігати за своїм критичним голосом і розпізнавати тригери. Можливо, це завжди з'являється, коли вам не вистачає часу. Якщо ви розберетеся - то зможете вжити цілеспрямованих заходів.

У психології є техніка, де персоніфікується внутрішній голос критика. Це може допомогти назвати голос сумніву у собі та мати можливість звернутися до нього прямо. Якщо ви відчуваєте сумніви у собі, то запитайте себе:

Що хоче сказати мій критичний голос? Чого вимагає від мене мій критичний голос?

Які емоції ховаються за критичним голосом?

3. Більше не спійманий

Самокритичні думки можуть швидко посилюватися, а потім стати справжньою негативною спіраллю. Кожен, хто хоче вирватися зі спіралі, повинен бути поблажливим до себе.

Поставте собі такі запитання, щоб вийти з негативної спіралі:

Що я б порадив другові, якби він був у такій ситуації? Чи можу я сказати собі ці слова?

Як би я поговорив з другом? Чи можу я також використовувати цей тон з собою?

Якби я допоміг своєму другові? Чи можу я також допомогти собі таким чином?

Не впадайте у відчай, якщо не можете відразу позбутися самокритики. Щоб оволодіти цими методами, потрібно багато практики - і не потрібно повністю позбавлятися від самокритики.

Будьте поблажливими та з розумінням ставтеся до себе та дайте собі достатньо часу для виконання цього завдання, щоб спробувати нові методи та повільно їх засвоїти.