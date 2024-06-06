"Лінивий" або "розумний". Як батьки можуть нашкодити дитині різними ярликами

Слова, які ми кажемо маленькій дитині, мають прямий вплив на формування її особистості. Навішуючи ярлики на дітей, ми класифікуємо їх, як лінивих або розумних й тим самим робимо їм ведмежу послугу. Бо уявляючи себе доброзичливими вихователями та архітекторами їхнього майбутнього, ми мимоволі можемо їх програмувати і зовсім не в потрібному напрямку.

Що варто знати батькам

Існує тонкий баланс між підбадьоренням або допомогою дитині рости та засудженням. Життєво важливо, щоб дорослі подумали, чи будують їхні слова мости або бар'єри для дітей, які їх чують.

У психології термін "маркування" стосується процесу, за допомогою якого люди класифікують або описують ідентичність людей, які значно відхиляються від того, що вважається нормальним або відповідним.

Деякі експерти приписують якості певному предмету, які використовуються для його опису або ідентифікації. З такого погляду, коли ми використовуємо ярлики для дітей, ми неявно оцінюємо, наскільки вони відхиляються від соціальних очікувань або дотримуються їх.

Як ярлики впливають на дитину

За словами експертів, існує два типи ярликів: позитивні та негативні. Згідно з дослідженнями, постійні негативні оцінки успішності дитини авторитетними особами навколо них (батьки, бабусі-дідусі, вчителі, вихователі, старші брати та сестри), можуть вплинути на сприйняття дитиною себе.

Якщо у нас буде звичка говорити дитині: "ти такий повільний!" або "ти завжди помиляєшся", буде дуже важко змінити це самосприйняття на наступних етапах розвитку.

Ці очікування можуть впливати на поведінку та особистість, негативно впливаючи на самооцінку та самосприйняття дитини, що може призвести до відчуття неповноцінності.

Однак і позитивні ярлики можуть шкодити. Психолог Джонатан Секанелла стверджує, що коли дітям вішають ярлик за їхні досягнення - наприклад, кажучи: "ти добре впорався з цим тестом, тому що ти розумний", - ми пов'язуємо внутрішню цінність дитини з її успішністю. Це може змусити їх повірити, що зниження продуктивності означає відповідне зниження їх цінності як особистості.

Одна з найчастіших помилок дорослих - думати, що часте навішування позитивних ярликів дітям або учням допомагає підвищити їхню самооцінку. Дослідження показують, що переконання батьків впливають на ярлики, які вони вішають своїм дітям і це впливає на розвиток навичок емоційного розпізнавання в дитинстві.

Дитина, яка звикла думати, що вона отримує хороші оцінки в школі, бо вона розумна, може отримати страх невдач і бути більш схильною до розчарування та перенапруження.

Ключ полягає в тому, що пов'язувати ярлики з процесом, а не з результатом. Ми можемо показувати задоволення від ступені залучення або зусиль у роботі дитини, а не отриманою оцінкою.

Нашкодити дитині можна, як негативними ярликами, так і позитивними (фото: freepik.com)

А що ж у навчанні?

Попри різні дослідження, які показують, що розділення учнів за здібностями могло б дати їм більш персоналізовану, а отже, ефективнішу освіту, деякі експерти вважають, що це призводить до стигматизації, неприйняття однолітками та насмішок, і, своєю чергою, до ізоляції та замкнутості.

Ярлики мають силу визначити, ким стане дитина у майбутньому. Вони безпосередньо впливають на наші переконання щодо наших здібностей, а це означає, що людина, отримавши ярлик, очікуватиме від себе такого ж результату в подібних ситуаціях.

Для прикладу. Ви часто говорите дитині, що вона впоралася з завданням з математики, бо дуже розумна. І дитина вірить у це, впевнена у своїх силах. Згодом вона йде на екзамен без особливої підготовки, бо ж "розумна". І отримує незадовільну оцінку. Це може викликати сильний стрес, розчарування і розпач.

Або навпаки: дитині так часто казали, що вона не має здібностей до математики, що вже у дорослому віці вона все одно впевнена, що не розуміється на цифрах. А це насправді не так.

Роль авторитету

У психології ефект Пігмаліона - це потенційний вплив, як переконання однієї людини (часто вчителя, батька, керівника), можуть мати вплив на продуктивність іншої. Це явище можна спостерігати, коли повторювані ярлики засвоюються, кристалізуються в реальність, яка потім сприймається, як належне.

І за словами експертів, існує висока ймовірність того, що очікування дорослих стають самореалізованими пророцтвами. Це може створити своєрідну петлю зворотного зв'язку: якщо поведінка або рішення дитини ґрунтується на зовнішніх судженнях про те, ким вона є, вони в кінцевому підсумку підтвердять і зміцнять її. А потім ці судження починають керувати самосприйняттям дитини та, своєю чергою, її очікуванням щодо власної майбутньої поведінки.

Навчіться використовувати правильні слова для дитини у будь-яких ситуаціях (фото: Getty Images)

Так що ж варто говорити дітям

Варто протидіяти класифікації дітей за їхніми характеристиками чи здібностями. Ми можемо це робити, пам'ятаючи про те, який вплив можуть мати наші слова. Тому варто навчитися розв'язувати проблеми дітей за допомогою спілкування та своєчасного підкріплення.

Наприклад, дитині важко організувати свої особисті речі та простір. Замість того, щоб сказати: "ти такий брудний", ми можемо запропонувати їй допомогти організувати чи навести порядок, або сказати: "постарайся навести порядок у своїй кімнаті, я впевнений, що ти впораєшся, але скажи мені, якщо тобі потрібна допомога".

Висловлювання на зразок "ти для мене особливий" також можуть підкреслити унікальну цінність людини поза будь-якими конкретними досягненнями.

Якщо ми хочемо сказати дитині, що вона добре справляється з певним завданням, не винагороджуючи простої слухняності, скажіть: "мені подобається, скільки зусиль ти доклав, щоб це виконати" або "я бачив, як ти ділишся іграшками зі своїм другом, це було приємно".

Замість того, щоб сказати "ти талановитий" ми можемо сказати "я можу сказати, що ти любиш малювати. Чи хотів би ти спробувати нові техніки чи кольори?"

Важливо, що похвала чи позитивне підкріплення мають надходити саме в той момент, коли відбувається дія: даючи негайне визнання, ми зміцнюємо зв'язок між поведінкою та її позитивною реакцією. Таким чином, похвала чи винагорода пов'язуються з самою дією, а не з ідентичністю, особистістю чи внутрішньою цінністю дитини.