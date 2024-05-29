Чому ми не можемо почати нове життя з понеділка: ось, що нам насправді заважає

Приходить початок року, літа чи весни, понеділок - і ми намагаємося розпочати нове життя. Сповнені рішучості та натхнення ми будуємо плани, записувались в зал, на басейн. Зізнайтеся, як часто ви намагалися це зробити та у вас це дійсно вийшло. Згодом з'являлося багато різних "але", натхнення пропадало, вогонь згасав і нічого не виходило.

Чому в людини не виходить почати нове життя з понеділка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення психологів для Telegram-каналу "Психологічна підтримка".

Чому в нас нічого не виходить

Як пояснюють психологи, ми зосереджуємося на далеких, не завжди чітко окреслених цілях, нехтуючи конкретними кроками, які до них ведуть. Саме ці "маленькі кроки" - це ті самі завдання, виконуючи які, ми поступово та невпинно йдемо до мети.

Відсутність чіткого плану. Вам потрібно визначити чіткі цілі, потім розбити їх на менші кроки з конкретними термінами виконання.

Нещирість цілей. Не всі бажання є істинно нашими. Деякі нав'язані суспільством, але ми настільки звикаємо мислити у цьому напрямку, що вважаємо їх своїми. І коли ми починаємо діяти для досягнення такої мети, ми втрачаємо до неї інтерес.

Відсутність мотивації. Якщо мета не ваша, ви підсвідомо чините їй опір. Коли ви усвідомлюєте причини, чому вам потрібно досягти цієї мети, ви зможете ефективніше вибудувати план дій.

Перенавантаження. Не кидайтеся відразу за кілька справ, бо нічого не доведе до кінця. Зміна звичок - це стрес для мозку.

Відсутність підтримки. На перших етапах велике значення має моральна підтримка близьких. У компанії однодумців або людей, що вас підтримують, значно легше буде почати щось нове.

Як змінити своє життя на краще

Психологи впевнені, що змінити своє життя можна і на це достатньо одного року. Для цього потрібно виконувати такі ключові кроки:

1. Сформулюйте чітку мету

2. Розбийте мету на дрібні кроки

3. Створіть план дій з чіткими термінами

4. Знайдіть мотивацію

5. Не перенавантажуйте себе

6. Шукайте підтримку

7. Будьте послідовні

8. Не здавайтеся

"Зміна життя - це не спринт, а марафон. Будьте готові до труднощів, але продовжуйте рухатися. Пам'ятайте, що навіть маленькі кроки ведуть до великої мети. Повірте у себе - і у вас все вийде", - радять фахівці.