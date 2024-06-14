Внутренний критик не дает двигаться вперед. Как преодолеть неуверенность в себе: всего три шага

Неуверенность в себе может мешать человеку в достижении целей. И что хуже всего - это сомнения, которые постоянно грызут, а в долгосрочной перспективе создают нагрузку на нашу психику.

А те, кто часто говорит себе, что они не могут что-либо сделать, менее склонны браться за новые вызовы. Неуверенность в себе появляется внезапно и люди часто чувствуют себя парализованными этими страхами.

Но выход из спирали неуверенности в себе нуждается в мотивации и притоке энергии - это не так просто, когда крутится колесо мыслей. Но с этим можно справиться.

1. Признайте самокритику

Первый и важнейший пункт в выходе из самокритики - это осознать, что вы сами делаете себя плохими. Наблюдение за собственными мыслями и сомнениями нуждается в практике и внимательности, но этому можно научиться.

Если вы замечаете, что вас охватывает неуверенность в себе, глубоко выдохните и выполните следующие две вещи:

На мгновение прекратите делать то, что вы делаете, и глубоко вдохните

Спросите себя: я сейчас самокритичен? Мною снова руководит внутренний критик?

Иногда может быть полезно спросить себя, как смотрит на ситуацию незнакомец. Таким образом, вы можете избежать собственной ограничительной перспективы и создать нейтральный образ.

2. Привет, это ваш внутренний критик

Важно, особенно в начале, честно справиться с неуверенностью в себе. Попытайтесь наблюдать за своим критическим голосом и распознавать триггеры. Возможно, это всегда возникает, когда вам не хватает времени. Если вы разберетесь - то сможете принять целенаправленные меры.

В психологии есть техника, где олицетворяется внутренний голос критика. Это может помочь назвать голос сомнения в себе и иметь возможность обратиться к нему прямо. Если вы чувствуете сомнения в себе, то спросите себя:

Что хочет сказать мой критический голос? Чего от меня требует мой критический голос?

Какие эмоции скрываются за критическим голосом?

3. Больше не пойман

Самокритичные мысли могут быстро усиливаться, а затем стать настоящей отрицательной спиралью. Каждый, кто хочет вырваться из спирали, должен быть снисходительным к себе.

Задайте себе такие вопросы, чтобы выйти из отрицательной спирали:

Что я бы посоветовал другу, будь он в такой ситуации? Могу ли я сказать себе эти слова?

Как бы я побеседовал с другом? Могу ли я использовать этот тон с собой?

Если бы я помог своему другу? Могу ли я помочь себе таким образом?

Не отчаивайтесь, если не можете сразу избавиться от самокритики. Чтобы овладеть этими методами, нужно много практики - и не нужно полностью избавляться от самокритики.

Будьте снисходительны и с пониманием относитесь к себе и дайте себе достаточно времени для выполнения этой задачи, чтобы попробовать новые методы и медленно их усвоить.