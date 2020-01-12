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Явно опечалена: в сеть слили фото помрачневшей Елизаветы II

STYLERПерсоны    12.01.2020 - 14:09
Явно опечалена: в сеть слили фото помрачневшей Елизаветы II
Королева Елизавета II (фото: royal.uk)

Королева Великобритании была замечена за рулем своего авто

Королева Елизавета II впервые появилась за рулем своего авто после того, как герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри объявили о своем решении выйти из королевской семьи.

"Королеву сегодня заметили проезжающей по усадьбе Сандрингем. Она также проводит время со своим внуком Питером Филлипсом, который провел Рождество в Канаде со своими родственниками, женой и детьми", - указано в сообщении.

По фото можно сказать, что королева была довольно сконцентрирована на дороге и выглядела слишком сурово. Есть вероятность, что именно в свете последних событий она стала настолько грустной.

Как только Елизавета II узнала, что принц Гарри и Меган Маркл хотят автономности и намерены отказаться от королевских обязанностей, она очень огорчилась.

Также Ее Величество оскорбил факт переезда супругов в Канаду. По этому поводу она собрала экстренное совещание со всеми королевскими особами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, которую она считает неприемлемой.

По словам инсайдеров, королева Елизавета II разгневана из-за поведения внука и его избранницы. Однако Ее Величество тщательно скрывает свои эмоции и уже помогает принцу Гарри и Меган Маркл найти дело в королевской семье, которое поможет им сохранить титул герцогов.

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