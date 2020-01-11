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Нельзя так поступать: Трамп отчитал герцогов Сассекских

STYLERПерсоны    11.01.2020 - 09:59
Нельзя так поступать: Трамп отчитал герцогов Сассекских
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Трамп прокомментировал ситуацию, которая сложилась в королевской семье

Не так давно Меган Маркл и принц Гарри ошарашили решением отлучиться и снять с себя полномочия высокопоставленной королевской семьи. Подобное заявление вызвало немалый резонанс в обществе и стало полной неожиданностью для всех членов королевской семьи, включая Елизавету II.

Президент США Дональд Трамп решил высказать свое мнение по этому поводу. Он был не менее других шокирован решением принц Гарри и Меган Маркл отказаться от королевский обязанностей, о чем сообщает Fox News.

Нельзя так поступать: Трамп отчитал герцогов СассекскихМеган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Также он отметил, что позитивно относится к королеве Елизавете II и считает, что на своем посту она не допускала ошибок.

"Я думаю, что это печально. Я очень уважаю королеву. С ней нельзя так поступать", - заявил Трамп.

К слову, супруги хоть и не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но намерены запустить собственную благотворительную организацию, а также проводить время в Великобритании и Канаде.

Напомним, что Рождество и Новый год Меган Маркл встретила в Канаде вместе с принцем Гарри, сыном Арчи и своей мамой. Они отдыхали в особняке на острове Ванкувер. При этом они не сами обустроили себе комфортные условия, а обратились за помощью к музыкальному продюсеру Дэвиду Фостеру.

Кроме того, Меган Маркл утаила от общественности важный момент своей жизни. Оказалось, что Маркл была замужем за своим бойфрендом, с которым встречалась 6 лет. Инсайдер рассказал, что стало причиной развода.

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