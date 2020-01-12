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Явно засмучена: в мережу злили фото спохмурнілої Єлизавети II

STYLERПерсони    12.01.2020 - 14:09
Явно засмучена: в мережу злили фото спохмурнілої Єлизавети II
Королева Єлизавета II (фото: royal.uk)

Королева Великобританії була помічена за кермом свого авто

Королева Єлизавета II вперше з'явилася за кермом свого авто після того, як герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі оголосили про своє рішення вийти з королівської сім'ї.

"Королеву сьогодні помітили проїжджаючою по садибі Сандрінгем. Вона також проводить час зі своїм онуком Пітером Філіпсом, який відмічав Різдво в Канаді зі своїми родичами, дружиною і дітьми", - зазначено в повідомленні.

По фото можна сказати, що королева була досить сконцентрована на дорозі і виглядала занадто суворо. Є ймовірність, що саме в світлі останніх подій вона стала такою сумною.

Як тільки Єлизавета II дізналася, що принц Гаррі і Меган Маркл хочуть автономності та мають намір відмовитися від королівських обов'язків, вона дуже засмутилася.

Також Її Величність образив факт переїзду подружжя до Канади. З цього приводу вона зібрала екстрену нараду з усіма королівськими особами, щоб обговорити ситуацію, що склалася.

За словами інсайдерів, королева Єлизавета II розгнівана через поведінку онука і його обраниці. Однак Її Величність вважає необхідним приховувати свої емоції та вже допомагає принцу Гаррі і Меган Маркл знайти справу в королівській родині, яка допомогла б їм зберегти титул герцогів.

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