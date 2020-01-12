Явно засмучена: в мережу злили фото спохмурнілої Єлизавети II

Королева Великобританії була помічена за кермом свого авто
Королева Єлизавета II вперше з'явилася за кермом свого авто після того, як герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі оголосили про своє рішення вийти з королівської сім'ї.
"Королеву сьогодні помітили проїжджаючою по садибі Сандрінгем. Вона також проводить час зі своїм онуком Пітером Філіпсом, який відмічав Різдво в Канаді зі своїми родичами, дружиною і дітьми", - зазначено в повідомленні.
По фото можна сказати, що королева була досить сконцентрована на дорозі і виглядала занадто суворо. Є ймовірність, що саме в світлі останніх подій вона стала такою сумною.
The Queen was spotted driving around the Sandringham Estate today. She's also spending time with her grandson Peter Phillips who spent Christmas in Canada with his in-laws, wife and children. #RoyalFamily #Royal #Windsor #RoyalStyle #Queen #QueenElizabethII #ElizabethII #PrincessElizabeth #QueenofUK #PrinceAndrew #Style #PrinceEdward #PrincePhilip #PrincessAnne #FashionIcon #Family #PrinceCharles #QueenMother #DukeofEdinburgh #DuchessofCornwall #PrincessRoyal #DukeofYork
Як тільки Єлизавета II дізналася, що принц Гаррі і Меган Маркл хочуть автономності та мають намір відмовитися від королівських обов'язків, вона дуже засмутилася.
Також Її Величність образив факт переїзду подружжя до Канади. З цього приводу вона зібрала екстрену нараду з усіма королівськими особами, щоб обговорити ситуацію, що склалася.
За словами інсайдерів, королева Єлизавета II розгнівана через поведінку онука і його обраниці. Однак Її Величність вважає необхідним приховувати свої емоції та вже допомагає принцу Гаррі і Меган Маркл знайти справу в королівській родині, яка допомогла б їм зберегти титул герцогів.