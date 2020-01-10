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Королева Елизавета II в ярости: она созвала потомков на совещание

STYLERЖизнь    10.01.2020 - 22:11
Королева Елизавета II в ярости: она созвала потомков на совещание
Королева Елизавета II (фото: royal.uk)

Королева Елизавета II созвала экстренное совещание для королевских особ

Королева Великобритании Елизавета II вне себя от ярости после того, как узнала, что принц Гарри и Меган Маркл хотят автономности и намерены отказаться от королевских обязанностей. Также Ее Величество оскорбил факт переезда супругов в Канаду. По этому поводу она собрала экстренное совещание со всеми королевскими особами, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, которую она считае неприемлемой.

"Королева встретилась с четырьмя королевскими дворами – Букингемским и Кенсингтонским, Кларенс-хаусом и командой Сассекса и поручила им придумать реальную будущую роль для герцогов Сассекских в течении нескольких дней, а не недель", - рассказала корреспондент Ребекка Инглиш.

В сети сообщили, что первыми в резиденцию Елизаветы приехали Кейт Миддлтон и ее родители.

По словам инсайдеров, королева Елизавета II разгневана из-за поведения внука и его избранницы. Однако Ее Величество тощательно скрывает свои эмоции, но уже помогает принцу Гарри и Меган Маркл найти дело в королевской семье, которая помогла им сохранить титул герцогов.

"Они хотят попробовать заняться чем-то другим, и семья полна решимости помочь им сделать все возможное", – сообщили инсайдеры.

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