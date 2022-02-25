Внимание! Фишинговая атака - не открывайте такие письма!

Против украинцев началась новая фишинговая атака. На электронные адреса граждан начали приходить письма с вирусами.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в своем Telegram-канале.

Как могут выглядеть такие письма:

Украинцев просят не открывать содержание таких писем и сообщений ни в коем случае.

Не исключены рассылки подобных уведомлений в мессенджеры. Вражеские силы хотят получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации", - сказано в сообщении.

"Внимание! Против украинцев началась фишинговая атака! На электронные адреса граждан приходят письма с прикрепленными файлами неопределенного характера.

Напомним, ранее мы сообщали о том, на каких страницах в социальных сетях можно читать оперативную информацию о том, что происходит в Украине.

А также рассказывали о том, что международная сеть хакеров объявила войну властям РФ из-за Украины.