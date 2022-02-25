Увага! Фішингова атака - не відкривайте такі листи!

Проти українців почалася нова фішингова атака. На електронні адреси громадян почали приходити листи з вірусами.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у своєму Telegram-каналі.

Як можуть виглядати такі листи:

Українців просять не відкривати зміст таких листів і повідомлень ні в якому разі.

Не виключені розсилки подібних повідомлень в месенджери. Ворожі сили хочуть отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації", - сказано в повідомленні.

"Увага! Проти українців почалася фішингова атака! На електронні адреси громадян приходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, на яких сторінках у соціальних мережах можна читати оперативну інформацію про те, що відбувається в Україні.

А також розповідали про те, що міжнародна мережа хакерів оголосила війну владі РФ через Україну.