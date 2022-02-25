Международная сеть хакеров объявила войну властям РФ из-за Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение The Anonymous в Twitter .

"В настоящее время Anonymous участвует в операциях против РФ. Наши операции направлены против российского правительства. Неизбежно, что частный сектор, скорее всего, тоже будет затронут", - говорится в сообщении.

При этом хакеры заявили, что расскажут правду о коллективных действиях России.

"Мы хотим, чтобы российский народ понял, что мы знаем, что ему трудно выступать против своего диктатора, опасаясь репрессий. Мы хотим только мира во всем мире. Мы хотим будущего для всего человечества. Поэтому это полностью направлено против действий российского правительства и Путина", - заявили хакеры.

Они также подчеркнули, что россиянам пора объединится и сказать "Нет войне Путина".

"Поставьте себя на место украинцев, которых бомбят прямо сейчас. Вместе мы можем изменить мир, мы можем противостоять чему угодно. Пришло время российскому народу объединиться и сказать "Нет войне Владимира Путина", - заявили хакеры.