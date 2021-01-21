Внезапные проверки: полицейские в Украине смогут останавливать авто без причины

В Украине хотят расширить полномочия полицейских на дорогах и позволить останавливать авто без уважительной причины для проверки. Такие права прописаны в законопроекте № 2695 об усилении ответственности за отдельные нарушения ПДД, который Верховная Рада уже приняла в первом чтении, а на следующей неделе снова рассмотрит инициативу.

Об этом 21 января рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей Facebook-странице.

"В этом законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, как это есть во всех цивилизованных странах. И что не разрешено сейчас в Украине", - отметил он.

Замглавы МВД также выразил надежду, что проект закона поддержат все фракции и все депутатские группы, "так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде что она сделает Украину безопаснее".

Так, если ранее полиция могла останавливать водителей только в случае нарушения ПДД, в случае принятия закона "копы" смогут потребовать остановки машины уже без причины и провести профилактический осмотр, проверить документы и состояние водителя на предмет опьянения, а также на выявление любых других нарушений.

За отдельные нарушения правоохранители смогут штрафовать на суму свыше 40 тысяч гривен, а также задерживать водителей на 15 суток.

Так, например, за езду в пьяном виде хотят штрафовать на 10 200 гривен с лишением прав на 1 год. Повторное аналогичное нарушение в течение года повлечет уже 20 400 гривен штрафа с лишением прав на 3 года или админарест на срок 10 суток. Если водитель в течение года попадается третий раз, ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток с лишением прав.

Употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП и до освидетельствования повлечет 20 400 гривен штрафа или арест на 15 суток с лишением прав на срок до 3 лет.

Отметим, что такое право у полиции будет только с 22:00 до 08:00 по будням, а также в выходные и праздничные дни.

При проведении "профилактических мероприятий" правоохранители не должны предупреждать водителей про свое присутствие какими-либо дорожными знаками, фишками или сигналами.

Ранее сообщалось, что в Украине полиция получила спецавто для тайной "охоты" на нарушителей ПДД, и в сети показали фото таких "фантомов".

Также мы писали о том, что в МВД хотят взвинтить штрафы для водителей в тысячи раз.