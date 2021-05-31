Внезапная смерть внука Филимонова: появились новые подробности

Вчера, 30 мая, внезапно умер 15-летний внук Олега Филимонова , юмориста и экс-кандидата в мэры Одессы. Подростку стало резко плохо во время игры в баскетбол. Врачам не удалось его реанимировать и предполагается, что у парня оторвался тромб.

Об этом Филимонов рассказал в интервью телеканалу " Украина 24 ".

"Предполагаем, что это тромб оторвался. Это практически моментально. 15-летний мальчик, здоровый, учился в мореходке", - заявил Филимонов.

До своего шестнадцатого дня рождения Эван Григор не дожил два месяца. В августе у него день рождения. Парень очень любил баскетбол и хотел ходить под парусами. В 2021 году он закончил первый курс колледжа морской академии.

Прощание с Эваном состоится 2 июня в среду на центральной аллее Второго кладбища (ул. Водопроводная) в 12:00.

Врачи считают, что у Эвана могли быть пороки сердца, о которых мог никто даже и не догадываться.

"Тромбы так просто не формируются. Там или была сердечная патология, мог быть миокардит, который дал низкую фракцию сердца, пониженный выброс сердечный, но еще не проявился в сердечной недостаточности, чтобы можно было увидеть визуально", - заявила врач-кардиолог Юлия Климишин.

Рекомендации врачей

Медики советуют родителям измерять пульс своим детям перед тем, как они идут заниматься спортом. У подростков нормальным пульсом считается 70-80 ударов в минуту.

Если же ребенку резко стало плохо, то сразу же рекомендуется вызвать скорую помощь.

Чтобы обнаружить проблему со здоровьем на ранних стадиях, медики советуют регулярно обследовать ребенка у специалистов. Проблемы сердца у детей - чуть ли не главная болезнь украинской молодежи.