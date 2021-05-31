ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Врачи пытались реанимировать 45 минут: появилось видео спасения внука Филимонова

Новина українською →
Одесса, Понедельник 31 мая 2021 10:18
Врачи пытались реанимировать 45 минут: появилось видео спасения внука Филимонова Фото: Олег Филимонов с внуком Эваном Григором (facebook.com/Олег Филимонов)
Автор: Светлана Мащенко

Вечером 30 мая стало известно про смерть 15-летнего внука Олега Филимонова, юмориста и экс-кандидата в мэры города Одесса. Юноше внезапно стало плохо во время игры в баскетбол, и вскоре он умер несмотря на усилия врачей.

В сети появилось видео, на котором парня спасает бригада медиков, как позже выяснилось - это внук Филимонова Эван Григор.

На кадрах видно, что парень лежит на баскетбольной площадке и медик "скорой" делает ему массаж сердца. Вокруг собрались подростки, которые наблюдали за происходящим.

Трагедия случилась возле школы № 84 в микрорайоне "Таирово" (улица Академика Глушко) вечером воскресенья.

"Друзья, у меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19:10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - написал в Facebook сам Филимонов.

Предварительно, у парня случилась остановка сердца. Он потерял сознание и так и не пришел в себя.

69-летний Олег Филимонов является главой фракции "Слуга народа" в Одесском горсовете.

Видео: В Одессе врачи спасали внука Олега Филимонова

Ранее мы писали про смерть гениального украинского писателя, публициста и литературоведа Михаила Слабошпицкого.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь преступления Олег Филимонов
LITE
Синоптики рассказали, где пройдут дожди в последний день весны
Синоптики рассказали, где пройдут дожди в последний день весны