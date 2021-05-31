Врачи пытались реанимировать 45 минут: появилось видео спасения внука Филимонова

Вечером 30 мая стало известно про смерть 15-летнего внука Олега Филимонова, юмориста и экс-кандидата в мэры города Одесса. Юноше внезапно стало плохо во время игры в баскетбол, и вскоре он умер несмотря на усилия врачей.

В сети появилось видео, на котором парня спасает бригада медиков, как позже выяснилось - это внук Филимонова Эван Григор.

На кадрах видно, что парень лежит на баскетбольной площадке и медик "скорой" делает ему массаж сердца. Вокруг собрались подростки, которые наблюдали за происходящим.

Трагедия случилась возле школы № 84 в микрорайоне "Таирово" (улица Академика Глушко) вечером воскресенья.

"Друзья, у меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19:10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - написал в Facebook сам Филимонов.

Предварительно, у парня случилась остановка сердца. Он потерял сознание и так и не пришел в себя.

69-летний Олег Филимонов является главой фракции "Слуга народа" в Одесском горсовете.

Видео: В Одессе врачи спасали внука Олега Филимонова