В Житомире умер молодой мужчина, которого не хотели госпитализировать: сгнили 60% легких

В Житомире в больнице умер 30-летний мужчина, которому не был своевременно поставлен диагноз. Родные покойного убеждены, что если бы ему вовремя оказали надлежащую медицинскую помощь, трагедии можно было бы избежать, поэтому написали заявление в полицию.

У сына пани Татьяны был диабет I типа. 14 мая у него повысился уровень ацетона в моче, появилась сильная тошнота, повысилась температура тела, и жена мужчины вызвала "скорую".

"Бригада приехала, завезла сына на Богунию, но был ургентный день, поэтому его там не приняли, повезли в первую городскую больницу. Отправили в COVID-отделение, взяли экспресс-анализ, там все было чисто, и отправили в обычное приемное отделение", - рассказала женщина.

Медики проведи осмотр и сказали, что у пациента инфекция мочевыводящих путей, назначили антибиотики. При этом отказались поставить капельницу, как того требовала жена пациента, и не пожелали оставлять его в отделении. В итоге мужчина с супругой поехали домой на такси.

"В субботу, 15 мая, сын стало хуже, уже начался кашель, снова повысилась температура, но в связи с тем, что по рекомендации семейного врача он принимал содовое питье, уровень ацетона в моче снизился, уровень сахара в крови также", - рассказала пани Татьяна.

Под вечер мужчине сало еще хуже, и семья снова вызвала "скорую" с целью проверить, нет ли воспаления легких. Прибывшие медики измерили сатурацию - 94, послушали и сказали, что в легких все чисто.

"Утром в воскресенье, 16 мая, сын уже начал задыхаться, температура не спадала, я посоветовала снова вызвать "скорую". Однако невестке отказали в направлении бригады. Я уже сама вызвала и таки добилась, чтобы "скорая" приехала. Но уже была критическая ситуация. Сына забрали на Богунии, сделали рентгеновский снимок, предполагали, что это тромбоэмболия, потом сделали УЗИ, которое исключило тромбоэмболию. В конце концов, нашего сыночка не стало", - говорит женщина.

Она также добавила, что предположение врача были разные, анализы тяжелые. И только 17 мая им сообщили истинный диагноз - "бактериальная пневмония".

"Правая часть легких полностью сгнила, а левой - 10%. То есть, 60% легких были уничтожены. Получается, с пятницы никто не смог даже предложить компьютерную томографию", - рассказала мать умершего.

Родные умершего решили предать огласки ситуацию, во избежание повторений случившегося.

В Житомире родные умершего винят медиков в трагедии (фото: zhitomir.info)

Местные власти устроят проверку оказанной медпомощи

В Житомирском горсовете отреагировали на трагедию. По словам заместителя мэра Марии Мисюровой, по факту происшествия намерены провести заседание клинико-экспертной комиссии, которая должна дать оценку качества оказания медицинской помощи.

"Будет рассмотрен, где пациент лечился. Ведь он лечился не только в больнице №2. Поэтому пока этот вопрос на рассмотрении в департаменте здравоохранения облгосадминистрации", - сказала она.

В Житомире умер 30-летний мужчина в больнице, и семья винит в трагедии медиков (фото: zhitomir.info)