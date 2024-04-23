UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вмію знаходити причини ненавидіти роботу": чому Х'ю Грант висміює свої крайні ролі

Х'ю Грант (фото: instagram.com/hughgrantphotos)
Автор: Юлія Любченко

Х’ю Грант зізнався, що його останні ролі є дуже смішними та завдяки цьому він знаходить причини ненавидіти та водночас любити свою роботу.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Чому Х’ю Грант висміяв свої останні ролі у кіно 

Х'ю Грант  зізнається, що нещодавно його кар'єра прийняла несподіваний поворот. Це сталося після того, як актор зіграв дивакуватого помаранчового Умпа-Лумпу разом з Тімоті Шаламе у неймовірно популярному фільмі "Вонка". 

Ця роль далась йому не дуже легко, але Умпа-Лумпа став цікавим досвідом для Гранта, як для професіонала. І до речі, далеко не всі знали, що Х’ю взагалі мав відношення до “Вонки”. 

"Це такі речі, які зараз приходять до мене. Дивні помаранчеві створіння, але я, здається, їх граюгарно", - каже 63-річний актор.

Х'ю Грант з Тімоті Шаламе у фільмі "Вонка" (фото: Кіноріум)

Наступним дивакуватим амплуа Гранта стала роль тигра, на ім’я Тоні в новій комедії "Unfrosted". 

"Я дуже добре вмію знаходити причини ненавидіти свою роботу, і я справді отримую від неї задоволення. Я насолоджувався всіма цими людьми навколо, і це весела роль для мене, щоправда, в костюмі тигра мені було до біса жарко, але мені сподобалося", - зізнався Грант. 

Та насправді у списку кіноробіт актора є чимало серйозних та навіть драматичних ролей, завдяки яким його вважають одним з найпривабливіших чоловіків світу.

Х'ю Грант у ролі тигра Тоні (фото: Кіноріум)

Читайте РБК-Україна в Google News
АкториФільмиЗірки