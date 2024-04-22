Аніта Луценко разом з відомим актором-зоозахисником озвучила мультфільм: деталі

Аніта Луценко дебютувала в озвучці мультфільму. Для тренерки це абсолютно новий, але успішний досвід, з яким українці зможуть ознайомитись під час перегляду "10 життів".

Які емоції відчували Луценко та Суровцев під час озвучки мультфільму

Для Аніти це був перший досвід дубляжу, який її трохи налякав, але це була невеличка мрія тренерки, яка нарешті збулась. У мультику вона стала голосом кішки Ґрізабелли, яка живе у приймальні небесної канцелярії та співпереживає пригодам головного героя.

"Я в тотальному захваті. Насправді здійснилась одна з моїх давніх мрій. Перед початком було досить страшно, що в мене не вийде, але вже з першого речення стало зрозуміло, що мені вдалося уявити, що я роблю озвучку не для тисяч людей в кінотеатрах, а для своєї доньки Мії. Їй має бути смішно і схоже на персонажа. Я дуже задоволена роботою і хочу ще", - ділиться враженнями Аніта.

Аніта Луценко озвучила мультфільм "10 життів" (фото: прес-служба "Кіноманія")

Для Суровцева, який до речі, є відомим зоозахисником та любителем котів, це також був перший досвід у сфері дубляжу. І для чоловіка це теж давня професійна мрія, яка нарешті втілилась у життя.

Олексію дісталася роль негідника Кірка, який попри сувору натуру має добре серце та совість, яку, щоправда, треба спершу розбудити.

"Це мій перший досвід дубляжу і це були неймовірні відчуття. Мій персонаж достатньо істеричний і тому мені довелося постійно кричати, постійно панікувати й трошечки зірвав голос під кінець робочого дня. Це те, що було складно. Найлегше було те, що ми в принципі з ним схожі й ви це зможете побачити", - розповідає про новий досвід Суровцев.

Олексій Суровцев озвучив мультфільм "10 життів" (фото: прес-служба "Кіноманія")

Про що глядачам розповість мультфільм "10 життів"

Це добра сімейна анімація, яка вміщує у собі життєві мудрості та показує, що все, що відбувається з нами - треба цінувати й в жодному разі не можна знецінювати оточення та свої дії.

"10 життя" розповідає про кота, на ім'я Беккет, порівняно з яким найзарозуміліші котики виглядають як милі пухнастики. Та незабаром повсякденне життя героя зміниться. І не один раз, а цілих десять, уявити тільки.

Коту доведеться перевтілитися в інших тварин та відчути їхнє життя на власній шкурі, щоб нарешті почати цінувати своє власне.

Побачити пригоди Беккета та інших героїв, двоє з яких заговорили голосами відомих українців, можна буде з 2 травня у кінотеатрах.

Кадри з мультфільму "10 життів"