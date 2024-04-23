"Умею находить причины ненавидеть работу": почему Хью Грант высмеивает свои крайние роли

Почему Хью Грант высмеял свои последние роли в кино

Хью Грант признается, что недавно его карьера приняла неожиданный поворот. Это произошло после того, как актер сыграл чудаковатого оранжевого Умпа-Лумпу вместе с Тимоти Шаламе в невероятно популярном фильме "Вонка".

Эта роль далась ему не очень легко, но Умпа-Лумпа стал интересным опытом для Гранта как для профессионала. И кстати, далеко не все знали, что Хью вообще имел отношение к "Вонке".

"Это такие вещи, которые сейчас приходят ко мне. Удивительные оранжевые создания, но я, кажется, их играю хорошо", - говорит 63-летний актер.

Хью Грант из Тимоти Шаламе в фильме "Вонка" (фото: Кинориум)

Следующим странноватым амплуа Гранта стала роль тигра, по имени Тони в новой комедии "Unfrosted".

"Я очень хорошо умею находить причины ненавидеть свою работу, и я действительно получаю от нее удовольствие. Я наслаждался всеми этими людьми вокруг, и это веселая роль для меня, правда, в костюме тигра мне было чертовски жарко, но мне понравилось", - признался Грант.

И действительно, в списке киноработ актера есть немало серьезных и даже драматических ролей, благодаря которым его считают одним из самых привлекательных мужчин мира.

Хью Грант в роли тигра Тони (фото: Кинориум)