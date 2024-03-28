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Тімоті Шаламе вирішив змінити професію: що відомо

Четвер 28 березня 2024 17:32
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Тімоті Шаламе вирішив змінити професію: що відомо Тімоті Шаламе (фото: instagram.com/tchalamet)
Автор: Юлія Любченко

Тімоті Шаламе та студія Warner Bros. підписали багаторічний контракт Сам актор називає продовження співпраці органічним наступним кроком”, оскільки фільми "Вонка" "Дюна" принесли студії багато грошей.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Variety.

Тімоті Шаламе підписав контракт з Warner Bros

За умовами угоди Тімоті не лише гратиме у фільмах Warner Bros, а й продюсуватиме кінострічки. А це вже великий та новий крок для юного актора, який вже встиг полюбитися глядачам.

Шаламе знають завдяки таким фільмам як:

  • "Маленькі жінки"
  • "Вонка"
  • "Дюна".

Та мало хто знає, що він був продюсером канібальської історії кохання Луки Гуаданьїно "Кістки та все", в якій він також грав разом з Тейлором Расселом.

Студія Warner Bros підписала з актором багаторічну угоду про повнометражне кіно для співпраці над майбутніми проектами як у ролі актора, так і продюсера.

Все це через те, що фільми з Шаламе лідирували у касових зборах Warner Bros.

Тімоті Шаламе вирішив змінити професію: що відомо

Кадр из фильма "Дюна"

"Вонка" набрав 632 мільйони доларів у всьому світі, а "Дюна: Частина друга" - 575 мільйони доларів у всьому світі та зростає.

За даними студії, він став першим актором за чотири десятиліття, який знявся у двох найкращих вітчизняних фільмах, які вийшли на екрани за останні вісім місяців.

Згідно з джерелами, актор заробив понад 8 мільйонів доларів за "Вонку". Тепер він дивиться на двозначні цифри за головні ролі в інших студійних фільмах.

"Протягом останніх кількох років ми захоплювалися не лише відданістю Тімоті своїй справі, яка очевидна в діапазоні та глибині його різноманітних ролей, але і його непохитною відданістю кожному проекту, який він має у Warner Bros та в інших місцях",- йдеться у спільній заяві.

"Його співпраця над кампаніями для "Дюни" та "Вонки" - це те, що нам усім дуже сподобалося, і результати говорять самі за себе", - кажуть творці фільмів Warner Bros.

Раніше ми розповідали, як Тімоті Шаламе показався у стильному образі.

Також читайте, в чому феномен нашумілого фільму "Дюна 2".

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