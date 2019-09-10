Вмешаются высшие силы: астролог назвал знаки Зодиака, которые преодолеют кризис

Гороскоп 2019 подскажет, для кого из двенадцати знаков Зодиака высшие силы приготовили сюрприз в виде мощнейшей поддержки. Именитый астролог Павел Глоба выделил три знака Зодиака, которым стоит довериться планетам - они направят их на верный путь.

Тельцы

У Тельцов может возникнуть недопонимание с близкими, которое грозит перерасти в серьезный конфликт. Астролог советует этим упрямцам быть сдержаннее и терпеливее. Высшие силы помогут Тельцам справиться с этим кризисом, после чего гармония в семье будет восстановлена. А позитивная атмосфера в окружении Тельца поможет настроится на нужный лад и выйти из кризисных ситуаций. Вселенная будет во всем им помогать и оберегать.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Весы

В сентябре произойдет череда значимых явлений. Именно из-за них в жизни Весов могут случиться разного рода неприятности. Звезды предостерегают представителей этого созвездия о том, что необходимо действовать и говорить более аккуратно. Самым оптимальным вариантом было бы заранее просчитывать возможные последствия от совершенных действий. Помощь свыше придет в самый нужный момент, чтобы справится с навалившимся бременем.

Водолей

Звезды не рекомендуют Водолеям отправляться в дальние поездки, поскольку из-за них могут возникнуть проблемы со здоровьем. Как итог последствия могут быть реально серьезными. Кроме того, возможен конфликт с руководством. Но Вселенная поможет Водолеям справиться с трудностями, нужно лишь правильно распознать знаки судьбы.

Ранее астролог назвал знаки Зодиака, жизнь которых может кардинально измениться уже до конца 2019 года.

Также Павел Глоба рассказал о счастливчиках, которых ждут невероятные любовные приключения в первый месяц осени.